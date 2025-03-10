戶戶送Deliveroo撤出香港｜陳卓賢最先過檔foodpanda 真假木村廣告最經典

戶戶送Deliveroo決定撤出香港市場，並將出售部分資產予foodpanda以及結束其他業務。戶戶送香港已提名清盤人以最有效率方式管理結束香港業務及其剩餘資產，而戶戶送香港平台將繼續運行至下月7日。

戶戶送Deliveroo的app頁面已見到foodpanda已經進駐，並以「告別Deliveroo，擁抱foodpanda！」為標語，介紹有關「迎新」優惠，呼籲大家轉會。不過，轉會最早的應該是陳卓賢(Ian)，事關Deliveroo最早找MIRROR擔任代言，其後MIRROR跟Deliveroo完約之後，Ian於2022年「轉會」為foodpanda賣廣告，與平台大使「Pau-Pau」拍廣告，除了有他們的主題餐廳，更在海港城對出的巨型廣告版播放3D立體廣告，讓一眾hellosss打卡。

子華神為foodpanda加持foodpanda過去同樣起用不少明星藝人拍廣告，最初有黃子華、鄭嘉穎，最近則是由馮德倫孭飛。然而，論震撼度當然是請來木村拓哉，他為日本人氣產品 McGriddles 登陸香港做宣傳，而foodpanda是 McGriddles 的獨家外賣平台。

Deliveroo出假木村 他在廣告中以廣東話說出：「有 Foodpanda 嗌 McGriddles，瞓多陣都得啦」，讓香港觀眾大感驚喜！其後Deliveroo火速還擊，請到「木村拓哉」來拍攝麥當勞的另一個廣告，當觀眾定睛一看，才發現原來宣傳片中的「木村拓哉」只是日本諧星元木敦士！