房祖名藉音樂創作再度出發 獲母親林鳳嬌勉勵展開第二次人生

而房祖名音樂之路上的師傅李宗盛，則是不吝賜給徒兒「尋光」二字，雖然作風低調但還是望徒振作，傳訊勉勵房祖名要做一個內心強大的人！收到師傅鼓勵的房祖名感動不已，因為多年來堅持創作就是因為當年師傅的啟蒙，透過這次作品期許自己能不斷在暗中找尋，也在光裡前進，名稱《尋光》兩字能收到李宗盛的提字，真的是意義相當重大，讓房祖名彷彿吃了定心丸下定決心要好好用音樂重新出發，不辜負這些愛自己的人們期望。

房祖名歷經波折與低潮困境之後，藉音樂創作再出發，創作出全新單曲《尋光》，主視覺上可發現人生中兩位重量級貴人的勉勵與祝福。母親林鳳嬌對房祖名的付出與愛無庸置疑，30多年前給了他人生第一次的生命，現在再一次親筆為他寫下「房祖名」三個字希望他的第二次人生從此不同，雖然只是輕描淡寫的替房祖名寫下名字卻是意義重大，就像當年孕育賦予他生命，如今再一次期望房祖名能有全新的生命和出發！

日治時代建築物首度借出拍攝

《尋光》的MV，除了房祖名長久以來想嘗試的生死題材與腳本構思之外，整體意義對於面對逆境之後歸零到底的他而言，也彷彿自己人生寫照，透過歌曲MV想傳達：「唯有在逆境穿越生死，才能體會一口氣的珍貴，把握每個當下活出精彩！」團隊特別到墾丁拍攝達長達四天，全程以電影規格拍攝也是房祖名想把《尋光》詮釋到位的用心和誠意。

MV中出現相當有味道的醫院場景，是特別搭建於大鵬灣的日治時代建物本部連，這也是當地首度借出拍攝MV，深具歷史的場景提供拍片相當珍貴！對於MV中海底波光瀲灧的畫面，房祖名則想傳達，水能載舟也能覆舟的思考連結，因為人體的組成有超過70%的水分，雖然“水”造就了人，卻也可能毀了一個人。為了體現真實的水下影像，及垂死掙扎的溺水感，房祖名特地提前準備潛水訓練，導演也不計成本出動潛水教練與水下攝影組，浩浩蕩蕩開船出外海拍攝水中場景，只為真實呈現歌手創作當下想傳達的故事與張力！房祖名在MV中走出醫院探索，穿越荒涼日曬的沙漠，又跳入深海潛水，並詮釋掙扎溺水的畫面，整個拍攝過程都曝曬在南國炙熱陽光下，而海中場景親自上陣並無替身也具有相當程度風險。《尋光》MV中的房祖名在醫院這樣生死交界之處醒來，隱喻人遭逢重大逆境如同死亡之後，更需要用必死的決心去體會一口氣的珍貴，而當中房祖名醒來當時的病人手環，以及溺水之後失而復得的手錶所顯示的時間，也都象徵了對房祖名具有意義的日期和時間點，MV內藏下不少隱喻。