手機見鬼｜陳星妤性感支持處女作 表現突出有望成明日影壇新星

由彭發執導，林明禎、陳苡臻、陳星妤等主演。無綫小花陳星妤首度拍電影，昨日(6日)出席首演禮時打扮性感，她表示做足安全措施，加上近日香港天氣未算太凍，所以要把握機會穿性感少少。
談到今次處女作，她直言感覺很新鮮，她說︰「我覺得同拍劇集好唔同，係因為會將啲內容細緻化，同埋會拍得更加深入啲。今次嘅拍攝嘅場口，係我拍攝電視劇以來，係最感情豐富嘅一場戲，拍係有挑戰嘅，好多謝導演嘅鼓勵，同信心我去演令一場嘅戲。」
她作為一個新人，導演給予她很多信心及支持，自己亦不停問是否可以這樣演。由於是鬼片的關係，星妤表示沒有特別禁忌，但自己的場口並不算恐怖。問到有沒有遇過靈異事件，她表示早前做上靈異節目分享事件，但自身經歷不多，惟當時跟主持談及一間猛鬼學校時，電台旁邊一個裝滿水樽的紙盒突然反轉落地。
她說︰「問番啲人，原來下面係放咗好多金銀衣紙，當時連主持都好奇，因為大家都坐咗好耐又冇郁過，但個下問『點解咁猛鬼』就有呢件事，下面仲有咁多金銀衣紙，心諗有冇咁邪呀，主持都有安慰嘅，之後都象徵式咁拜一拜。」
由於今次是星妤首次拍電影，問到日後會否要求公司讓她多拍電影，她表示沒有特別要求，一切都是講機遇及緣份。她表示有了今次之後，不排除有第二次，亦相信電影相關單位會知道如何聯絡她。她非常多謝導演，透露對方因為看過她在《一舞傾城》的演出而想起用她。
陳星妤在《手機見鬼》有一場剖白感受的戲份，哭流滿面向死者哭訴自己的難處，眼流鼻涕一面都是，但演技予人感覺自然，而且完全沒有「電視味」，比起同片的林明禎表現還要好，可塑性相當高。