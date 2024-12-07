手機見鬼｜陳星妤性感支持處女作 表現突出有望成明日影壇新星

談到今次處女作，她直言感覺很新鮮，她說︰「我覺得同拍劇集好唔同，係因為會將啲內容細緻化，同埋會拍得更加深入啲。今次嘅拍攝嘅場口，係我拍攝電視劇以來，係最感情豐富嘅一場戲，拍係有挑戰嘅，好多謝導演嘅鼓勵，同信心我去演令一場嘅戲。」

她作為一個新人，導演給予她很多信心及支持，自己亦不停問是否可以這樣演。由於是鬼片的關係，星妤表示沒有特別禁忌，但自己的場口並不算恐怖。問到有沒有遇過靈異事件，她表示早前做上靈異節目分享事件，但自身經歷不多，惟當時跟主持談及一間猛鬼學校時，電台旁邊一個裝滿水樽的紙盒突然反轉落地。

她說︰「問番啲人，原來下面係放咗好多金銀衣紙，當時連主持都好奇，因為大家都坐咗好耐又冇郁過，但個下問『點解咁猛鬼』就有呢件事，下面仲有咁多金銀衣紙，心諗有冇咁邪呀，主持都有安慰嘅，之後都象徵式咁拜一拜。」