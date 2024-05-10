打天下2專訪｜談善言歷喪母傷痛留莊惠烙印 駱振偉與AK對打有默契(有片)

由歐錦棠監製、自掏逾百萬拍攝的ViuTV劇集《打天下2》今晚(10日)播映大結局，談善言(阿談)演的莊惠出戰奧運失落獎牌後，遭遇連番打擊兼身受重傷，一蹶不振。戲外的阿談在開拍此劇前，遇上母親離世，她坦言喪親影響狀態，以致拍打戲受傷停工，但感謝可趁休養期間沉澱思緒。不過，她仍會堅持負傷出席首輪宣傳，並嚷著要探班視察，連駱振偉(Thor)都忍不住說：「整件事都好莊惠。」 戲裡戲外，與莊惠同經歷人生低潮，她感觸道：「我覺得一日未死，一日都未完……當很多事情都不順，你怎樣捱下去？只要唔放棄，可能就係另一個世界。」

與莊惠同歷低潮 人生如戲。談善言早前接受本報訪問，再三強調自己不是莊惠，但拍《打天下2》一場街頭「大龍鳯」打鬥時，在轉身起飛腳時扯傷左腳，再跌落地，傷了左膝蓋十字韌帶斷，巧合地莊惠也是左腳受傷，「這是莊惠深深地烙在我身上的烙印，更加脫不了這角色。」這烙印不只物理上，也代表兩人同步地面對人生低潮，「其實拍這劇前沒怎麼休息，不斷在衝，而且那一陣家裡出現些狀況，開拍前剛剛離世……整個人都很累，其實我覺得自己也要為受傷負上某部分責任，因狀態不太好。」 當時阿談沒再透露喪親詳情，今日凌晨她在社交平台分享，再演莊惠感受，「莊惠和我一同經歷人生低潮，開拍前媽咪的離開，拍攝不久後就發生意外（傷也是同一隻腳啊）令到大家停機八個月；她同樣也輸得不甘心、受傷、屋企人患病、更有種被離棄的感覺，種種打擊不甘自我懷疑。係人都知生活也應該要如常工作還是要繼續吧，所以隔離傷痛不觸及是最方便的方法。」

養傷期沉澱 事後回想，阿談感激有兩個月養傷期，「你個人沉澱、檢視之後，再繼續去演就好很多，演員真的有時間讓自己充電。」不過她做擔心拖慢拍攝進度，尤其是大結局在伊館與日本演員的打擂台戲，因短期裡難以應付打戲，「劇組先在伊館拍沒有我的戲，當時我也要求負傷去現場睇，曾問點解不讓我去睇，製片跟我說：『你咪就係莊惠！』莊惠也有場戲問點解不讓她出賽。」Thor也直言整件事很莊惠。 愛恨莊惠 驕傲又心痛 劇集播映期間，不少網民都曾表示越看越討厭自我放棄、拒人於千里的莊惠，談善言形容，莊惠外冷內熱又高傲，為達目標，無視身邊人和事。相隔3年多再重拾角色，阿談坦言對莊惠又愛又恨的角色，「若你問我會否覺得她很煩呢，答案是會，她是一個太專注的人，一個突出的人，一定有她傷害別人的時候，這些我不可以無視，但也不能蓋過，我對她的愛。其實為莊惠有點心痛，當以為自己跨過一座山，但接下來還要又上又下，不斷攀爬，但到最後我會為莊惠驕傲，她沒放棄的心是感動到我。」