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娛樂
2024-05-10 09:00:00

打天下2專訪｜談善言歷喪母傷痛留莊惠烙印 駱振偉與AK對打有默契(有片)

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談善言和駱振偉在《打天下2》首度合作拍劇。(羅錦鴻攝)

談善言和駱振偉在《打天下2》首度合作拍劇。(羅錦鴻攝)

由歐錦棠監製、自掏逾百萬拍攝的ViuTV劇集《打天下2》今晚(10日)播映大結局，談善言(阿談)演的莊惠出戰奧運失落獎牌後，遭遇連番打擊兼身受重傷，一蹶不振。戲外的阿談在開拍此劇前，遇上母親離世，她坦言喪親影響狀態，以致拍打戲受傷停工，但感謝可趁休養期間沉澱思緒。不過，她仍會堅持負傷出席首輪宣傳，並嚷著要探班視察，連駱振偉(Thor)都忍不住說：「整件事都好莊惠。」 戲裡戲外，與莊惠同經歷人生低潮，她感觸道：「我覺得一日未死，一日都未完……當很多事情都不順，你怎樣捱下去？只要唔放棄，可能就係另一個世界。」

談善言在《打天下2》再演莊惠。(羅錦鴻攝) 談善言透露在《打天下2》開拍前，遇家人離世。(羅錦鴻攝) 談善言在社交平台透露在《打天下2》開拍前母親離世，仿佛與莊惠同經歷低潮。 《打天下》系列的莊惠是談善言演藝生涯的重要角色。 《打天下2》大結局將上演莊惠(談善言飾)與如月(武田梨奈飾)的擂台大戰。 《打天下2》的莊惠(談善言飾)與志浩(AK飾)能否成為戀人，備受網民關注。 《打天下2》的莊惠(談善言飾)不斷面對沉重打擊。

與莊惠同歷低潮

人生如戲。談善言早前接受本報訪問，再三強調自己不是莊惠，但拍《打天下2》一場街頭「大龍鳯」打鬥時，在轉身起飛腳時扯傷左腳，再跌落地，傷了左膝蓋十字韌帶斷，巧合地莊惠也是左腳受傷，「這是莊惠深深地烙在我身上的烙印，更加脫不了這角色。」這烙印不只物理上，也代表兩人同步地面對人生低潮，「其實拍這劇前沒怎麼休息不斷在衝，而且那一陣家裡出現些狀況，開拍前剛剛離世……整個人都很累，其實我覺得自己也要為受傷負上某部分責任，因狀態不太好。」

當時阿談沒再透露喪親詳情今日凌晨她在社交平台分享，再演莊惠感受，「莊惠和我一同經歷人生低潮，開拍前媽咪的離開，拍攝不久後就發生意外（傷也是同一隻腳啊）令到大家停機八個月；她同樣也輸得不甘心、受傷、屋企人患病、更有種被離棄的感覺，種種打擊不甘自我懷疑。係人都知生活也應該要如常工作還是要繼續吧，所以隔離傷痛不觸及是最方便的方法。」

談善言眼中的莊惠，有時倔強得惹人厭，但同時為她的堅持感驕傲。(羅錦鴻攝) 《打天下2》的莊惠曾自我放棄，將關心她的志浩推開。 談善言拍《打天下2》一場街頭打鬥戲時，起飛腳跌落地受傷。 談善言拍《打天下2》一場街頭「大龍鳯」打鬥戲受傷。 談善言撐著拐杖堅持出席節目巡禮，為劇集宣傳。 談善言在《打天下2》不斷拒絕單戀自己的駱振偉。(羅錦鴻攝) 談善言受訪時不斷強調，《打天下2》的莊惠從沒對Darwin(駱振偉飾)動心。(羅錦鴻攝) 談善言受訪時不斷強調，《打天下2》的莊惠從沒對Darwin(駱振偉飾)動心。(羅錦鴻攝)

養傷期沉澱

事後回想，阿談感激有兩個月養傷期，「你個人沉澱、檢視之後，再繼續去演就好很多，演員真的有時間讓自己充電。」不過她做擔心拖慢拍攝進度，尤其是大結局在伊館與日本演員的打擂台戲，因短期裡難以應付打戲，「劇組先在伊館拍沒有我的戲，當時我也要求負傷去現場睇，曾問點解不讓我去睇，製片跟我說：『你咪就係莊惠！』莊惠也有場戲問點解不讓她出賽。」Thor也直言整件事很莊惠。

愛恨莊惠 驕傲又心痛

劇集播映期間，不少網民都曾表示越看越討厭自我放棄、拒人於千里的莊惠，談善言形容，莊惠外冷內熱又高傲，為達目標，無視身邊人和事。相隔3年多再重拾角色，阿談坦言對莊惠又愛又恨的角色，「若你問我會否覺得她很煩呢，答案是會，她是一個太專注的人，一個突出的人，一定有她傷害別人的時候，這些我不可以無視，但也不能蓋過，我對她的愛。其實為莊惠有點心痛，當以為自己跨過一座山，但接下來還要又上又下，不斷攀爬，但到最後我會為莊惠驕傲，她沒放棄的心是感動到我。」

駱振偉自言仍在努力成為演員。(羅錦鴻攝) 駱振偉在《打天下2》演玩世不恭的暖男。(羅錦鴻攝) 駱振偉在《打天下2》挑戰打MMA。 駱振偉在《打天下2》為爭女與AK大打出手。 Darwin(駱振偉 飾)在《打天下2》暗戀莊惠(談善言飾)。 駱振偉與AK在《繩角》演師兄弟，《打天下2》則變成情敵。 駱振偉在《那年盛夏我們綻放如花》演周Sir，令觀眾留下深刻印象。 談善言與駱振偉在《打天下2》有不少對手戲，大讚對方是認真的演員。

努力成為演員

莊惠為隔絕令她心身傷痛的空手道，轉職做OL時遇上Darwin(Thor)Thor笑言，「我的存在主要是在她迷失時，幫助和陪伴她。」阿談強調是單方面的感情線，皆因一直有志浩(𤒹生飾)陪她一把，「可能他們有爭辯，或會發脾氣，不斷經歷很多事，逐漸建立起來，兩人會有上季沒有曖昧。」Darwin介入志浩與莊惠之間，ThorAK有多場對打戲，最大壓力是打MMA，「拍《繩角》學打拳的技巧，對MMA全無幫助，幸好總算有拍打戲經驗，還有跟AK的默契和信任，這是無價的。」向來主持形象鮮明的Thor，近年憑《繩角》和《那年盛夏我們綻放如花》等角色成功入屋，「我覺得都是很幸運，我深信在這行業，努力的人是很多，有冇一個代表角色，很視乎運氣。」他坦言想向演員方向進發，「我的IG profile寫我努力成為一個演員，因為演員不是自稱演員就可，我希望可藉演戲講故事。」

文：Grace 攝：羅錦鴻

服裝：MAX&Co.(談善言), MELSIGN 432hz(駱振偉)

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO(談善言)

化妝：German Cheung(談善言)

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