打天下2專訪｜AK江𤒹生難忘向莊惠剖白心聲 Tiger「爆眼」嚇親MIRROR兄弟(有片)

MIRROR成員江𤒹生(AK)相隔4年與歐錦棠(棠哥)、談善言在《打天下 2》再合作，今次有隊友邱傲然(Tiger)加盟演反派角色，兩人更有不少埋身肉搏的對手戲，其中赤裸上身僅穿短褲的MMA糾纏，辛苦到彼此嫌棄，非常難忘。劇集進入結局周，再演關志浩的AK與角色共成長，他認為今集帶來更深層次的反思，「我們這幾年MIRROR團隊或我哋各自都遇到不同的困難，怎去解決都是靠自己，以往的決定可能是對也可能是錯，路如何繼續走下去都是靠自己。

AK爆江媽媽是忠粉 AK自《打天下》首次拍劇後，已先後主演運動題材劇集《繩角》、《冰上火花》和電影《七月返歸》，問到如何重拾角色，他半說笑指從末甩掉關志浩，「因為我媽經常在家重播，我想甩掉都掉不了。」有武術底子的Tiger則演新角色戴凱天(沙包天)，原來他與身兼監製編劇的棠哥早有淵源，「棠哥在浸會大學教書時，我有兩個學期報讀他的課程，但棠哥好像不太認得我。」後來，兩人在觀塘成業街偶遇，棠哥主動問可有興趣拍《打天下2》，Tiger一口答應，促成合作。AK大爆，Tiger獲導演、武指和武師等激讚有天分。

通宵糾纏 彼此嫌棄 AK與Tiger在戲外是好兄弟，戲裡則是動口又動手的對立關係，兩人有不少對打戲，其中最深刻一場地下拳場，AK擅長空手道，Tiger則擅長綜合格鬥(MMA)，兩人事前僅受訓兩堂，更有不少臨場設計的動作，AK表示，「Tiger主要學鎖，我學解鎖，一失手錯了步驟，我就解不到鎖。」那場戲拍了一晚通宵，兩人糾纏一晚，AK笑言是相認以來最近距離的身體接觸，「大家都好熱又冇著衫，成身汗又要攬埋……」Tiger續說，「觀眾睇我們表情複雜，究竟是來自打得太辛苦，或是彼此嫌棄？真係好複雜。」

難敵大表波 Tiger首次演黑社會成員，角色沙包天是兼黑市拳手，經常魯莽生事，「我在不少場口是爆缸、被打至爛面，又或者被吊起來打。」劇情後段更被毒打至口腫面腫，他興奮分享「爛面」初體驗，「那個妝化了3小時，眼腫到好似冇咗一隻眼，滿臉血和傷口，相當震撼。」他自爆在MIRROR的通訊群組分享爛面相，一度曾嚇親兄弟，AK補充說，「大家都好理性，很快便話化妝好逼真。」問Tiger可會是最打得的鏡仔？他與AK異口同聲表示， MIRROR有個超人叫「大表波」(Stanley, 邱士縉)，AK半說笑道，「他是玩身形的，我一掌打佢個胸，我的手都會痛。」認真問Tiger可有興趣向動作演員進發，「首先要操練個人狀態，都係嗰句，有乜就做乜。」