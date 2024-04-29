打天下2｜ 歐錦棠心儀武田梨奈十幾年 自肥邀合作對打過足癮

由歐錦棠監製、編劇及主演的ViuTV劇集《打天下2》已播了10集，進入下半部分的劇情，「空手道美少女」之稱的武田梨奈將會出場，歐錦棠笑言自己已經心儀對方十幾年：「佢仲係細路女嗰陣，就有睇佢電影！我地已經對打咗一場，工作人員都拍爛手掌，好精彩！今次仲可以親身感受到佢嘅空手道，覺得好凌厲，真係過足癮！」

來港拍戲愛飲茶 擔心體重失控 現年32歲的武田梨奈於10歲已獲空手道「黑帶」二段，2011年憑《高踢少女》闖出名堂，她表示今次是第一次因工作來港，稱讚所有工作人員都十分友善。談及與歐錦棠對打的戲份時，她坦言十分興奮：「一直都好期待可以同棠哥切磋。練習同綵排嘅時候，有乘機同佢對打」。武田梨奈笑言自己最受不了香港美食的誘惑：「最鍾意就係飲茶。香港嘅嘢食實在太好食，每一日都食到過哂龍，搞到宜家有啲擔心體重」。