打天下2｜ 歐錦棠心儀武田梨奈十幾年 自肥邀合作對打過足癮

由歐錦棠監製、編劇及主演的ViuTV劇集《打天下2》已播了10集，進入下半部分的劇情，「空手道美少女」之稱的武田梨奈將會出場，歐錦棠笑言自己已經心儀對方十幾年：「佢仲係細路女嗰陣，就有睇佢電影！我地已經對打咗一場，工作人員都拍爛手掌，好精彩！今次仲可以親身感受到佢嘅空手道，覺得好凌厲，真係過足癮！」
來港拍戲愛飲茶 擔心體重失控
現年32歲的武田梨奈於10歲已獲空手道「黑帶」二段，2011年憑《高踢少女》闖出名堂，她表示今次是第一次因工作來港，稱讚所有工作人員都十分友善。談及與歐錦棠對打的戲份時，她坦言十分興奮：「一直都好期待可以同棠哥切磋。練習同綵排嘅時候，有乘機同佢對打」。武田梨奈笑言自己最受不了香港美食的誘惑：「最鍾意就係飲茶。香港嘅嘢食實在太好食，每一日都食到過哂龍，搞到宜家有啲擔心體重」。
上周五(26日)播出的第10集，關志浩(江𤒹生飾)與Darwin(駱振偉飾)在地下拳賽中激戰，令莊惠(談善言飾) 震驚不已。賽後，莊惠想好意勸志浩別要再打非法拳賽，言辭間一句「作賤自己」，傷及志浩自尊，二人互相攻擊，關係決裂。
《打天下2》第11集(4月29日)劇情
如月（武田梨奈 飾）回家向母親逼問父親被殺的真正由來。母親裕子知道一向執著的女兒已今非昔比，於是把往事因由和盤托出：原來當年中日大師比武，日本武術家伊津（柚木崎義隆 飾）是如月外祖父，來港與內家拳于滔大師比試後，二人惺惺相惜。志浩（江𤒹生 飾）感情受挫，一沉不起。SaLing（郭奕芯 飾）善解人意，乘虛而入陪伴，令他心生感激。文承風 （黃文慧 飾）與文博森母子傳揚他們家族希望實行一統武術的宏願，與剛正交過手的洪拳龐師傅嗤之以鼻，並主將支持正的賽事。倩庭（鍾舒漫 飾）邀剛正（歐錦棠 飾）吃住家飯，豈料被反客為主，更牽動了倩庭一段不為人知的往事。