打天下2｜談善言韌帶斷裂今做手術 歐錦棠︰她一句沒有呻過

由MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然(Tiger)、談善言、歐錦棠等主演的ViuTV劇集《打天下2》上月開拍，但意外頻生，歐錦棠早前上載受傷的照片，並謂︰「連番發生演員和武師受傷的意外，尤其阿談的傷患，更加令我感到切膚之痛，很是內疚。日內她會進行復原手術，祝願她早日康復，再次健步如飛。」

歐錦棠讚談善言 敬業樂業

談善言早前出席活動時，因左膝韌帶斷裂，需要撐住拐杖，她指自己因為起跳和落地的姿勢做得不好，以致左膝韌帶斷了，估計做完手術後，需要休息數星期才可復元。昨日歐錦棠在社交網站提到談善言於今日做手術，並指她為了這個角色受盡苦頭，但毫無怨言，更反過安慰他們。他說︰「談善言是香港影視圈人爭相羅致的對象，因為她真的敬業樂業。已經不記得她為演出莊惠這角色，吃過多少次苦，受了幾多次傷，我只會記得，每一次，包括今次嚴重到斷裂韌帶，她仍然沒有呻過一 句，一句也沒有。」

毛舜筠送祝福

談善言更表示她會以「莊惠精神努力康復」，歐錦棠說︰「一個演員可以愛一個角色、活一個角色到這位置，萬中無一。她是阿談，還是莊惠，都無關重要了。因為都是同等強悍。」毛舜筠亦留言表示自己很愛談善言，並謂︰「棠哥，不要擔心，神必定會保守阿談手術順利。」不少網民湧到談善言的社交平台留言，送上祝福。