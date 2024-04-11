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娛樂
2024-04-11 13:09:43

打天下2｜AK江𤒹生自認MIRROR最打得成員 Tiger邱傲然獲歐錦棠度身訂造角色(附首集劇情)

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MIRROR成員AK和Tiger在《打天下2》身份對立，有不少對打戲份。

MIRROR成員AK和Tiger在《打天下2》身份對立，有不少對打戲份。

由歐錦棠(棠哥)監製、編劇及主演的劇集《打天下2》，延續4年前第一季熱血追尋空手道夢想的精神，將於下周一(15日)晚上開播。棠哥揚言必有突破，除了原班底談善言和MIRROR成員江𤒹(AK)外，還有另一位鏡仔邱傲然(Tiger)加盟。他笑言首季已想與Tiger合作，但可惜當時未有合適角色，來到今季特地為虎仔度身訂造角色，大讚對方表現矚目：「佢動作場面係令人眼前一亮！而且佢有武術底子，一教就識，令我非常有驚喜！」

MIRROR成員AK為《打天下2》操肌，獲歐錦棠腹肌結實。 歐錦棠為Tiger@MIRROR 度身訂造角色 AK@MIRROR笑言自己係MIRROR最打得成員 Tiger@MIRROR表現獲歐錦棠大讚令人眼前一亮。 歐錦棠預告第二季將會有突破。

AK揚言與Tiger對打唔留手

為了讓AK更接近空手道運動員的身材，歐錦棠要求AK在開拍前操練肩膊和手臂，大讚AK腹肌好靚。除了空手道，AK亦要接受MMA訓練，並笑言自己可能是MIRROR成員中最好打。曾拍過幾套不同武術劇集的AK自言以前得心應手，劇中與Tiger亦有不少對打戲份，他半說笑指，「佢本身有功夫底㗎嘛。我唔會錫住佢喇，佢錫住我就差唔多」。

莊惠（談善言 飾）在東京奧運連失利，回港對志浩（江𤒹生 飾）態度冷淡。 善善（王頌茵 飾）接莊惠機。 莊惠（談善言 飾）排除萬難進軍東京奧運，卻在初賽中連連失利。

《打天下2第1集劇情

莊惠（談善言 飾）排除萬難，終於進軍東京奧運，卻在初賽中遇上強悍的阿根廷選手，奮戰中連連失利……與此同時，在日本深山隱居橫練的空手狂女如月沙織（武田梨奈 飾）亦苦練有成，二人在不同時空之中一同踏上終要一決勝負的宿命之途。莊惠回港，對志浩（江𤒹 飾）、剛正（歐錦棠 飾）等人態度急轉冷淡。她因多年的努力仿如付諸流水，而感到氣餒……志浩氣急敗壞趕往醫院，探望不知何事陷入昏迷的剛正。而紙皮道場經過努力耕耘下漸漸上了軌道，卻因剛正出了意外而顯得群龍無首，眾人頓感不知所措。

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