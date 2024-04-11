打天下2｜AK江𤒹生自認MIRROR最打得成員 Tiger邱傲然獲歐錦棠度身訂造角色(附首集劇情)

由歐錦棠(棠哥)監製、編劇及主演的劇集《打天下2》，延續4年前第一季熱血追尋空手道夢想的精神，將於下周一(15日)晚上開播。棠哥揚言必有突破，除了原班底談善言和MIRROR成員江𤒹生(AK)外，還有另一位鏡仔邱傲然(Tiger)加盟。他笑言首季已想與Tiger合作，但可惜當時未有合適角色，來到今季特地為虎仔度身訂造角色，大讚對方表現矚目：「佢動作場面係令人眼前一亮！而且佢有武術底子，一教就識，令我非常有驚喜！」

AK揚言與Tiger對打唔留手 為了讓AK更接近空手道運動員的身材，歐錦棠要求AK在開拍前操練肩膊和手臂，大讚AK腹肌好靚。除了空手道，AK亦要接受MMA訓練，並笑言自己可能是MIRROR成員中最好打。曾拍過幾套不同武術劇集的AK自言以前得心應手，劇中與Tiger亦有不少對打戲份，他半說笑指，「佢本身有功夫底㗎嘛。我唔會錫住佢喇，佢錫住我就差唔多」。