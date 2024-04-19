打天下2｜AK江𤒹生與Tiger邱傲然對打拳拳到肉：我下盤功夫比佢弱少少

MIRROR成員江𤒹生(AK)和邱傲然(Tiger)在ViuTV劇集《打天下2》，有不少對打戲，兩兄弟默契十足，放心叫對方「拳拳出力」劇中份的笑言。自細習武的Tiger自言有8成戲份屬動作場面，幸好有武術底子仍能應付。嘗過拍動作戲的滋味後，Tiger希望下次能揸機關槍拍戲。

AK指完全沒有擔心Tiger，更笑言意外發現自己的弱點：「佢武術根基比我好好多，所以棠哥都讚佢！無論戲定武打技術都唔需要我擔心，反而係我要向佢請教添。今次需要用到全身所有部份，意外發現自己下盤功夫有少少弱，Tiger就比較好。」今季的角色處理上，AK坦言都花費了不少心機去揣摩：「都用咗好多時間去研究角色嘅成長，想可以呈現到成熟嘅關志浩之餘，亦都可以Keep到第一季嘅佢」。

《打天下 2 》 第 5 集(19日)劇情

如月與母親自從家裏遭逢不幸，特意搬到別縣避開壞人追尋。其父生前的好師弟知道她們狀況，有意多加照顧卻惹來如月反感。因為在她心中，死去的父親才是她生存最大動力，也是揮之不去的惡夢。紙皮道場位處劇社的二房租客失蹤，莊惠有感意興闌珊，決定結束道場，眾人黯然。莊母（萬斯敏 飾）發現莊惠醫療報告，同時又因丈夫患上重症而傷心難過。莊惠痛心添加母親壓力，加上最近所遭遇的起伏，決意放棄一切與空手道有關的人與物。剛正甦醒卻失去記憶，不認得志浩等人。某日誤打誤撞下，被關仁帶到倩庭所開的Free Bar……