打贏After Class及COLLAR 《一把火》Lolly Talk登叱咤流行榜首位 獲封今夏冠軍女團

香港女團Lolly Talk近年在樂壇愈戰愈勇，她們自去年推出首支正式出道歌曲《三分甜》以來，迅速嶄露頭角，特別是他們的先行單曲《8SEC》，一推出就深受樂迷喜愛，為她們在今年的《叱咤樂壇頒獎禮》上贏得了「生力軍組合銀獎」奠定基礎。這使Lolly Talk在今年的成績上超越了TVB的After Class和ViuTV的COLLAR。

為獨立女團樹立榜樣

Lolly Talk的崛起，展示了她們在獨立發展的道路上的堅持與努力。雖然他們沒有與大型唱片公司簽約，但憑藉著優秀的音樂實力和舞台表現，令她們成功贏得了樂迷的喜愛和關注。這也為其他獨立女子音樂團體樹立了榜樣，證明了在香港樂壇中獨立發展的可行性。與此同時，After Class、COLLAR作為同樣備受矚目的女子音樂團體，今年成績上稍顯遜色，但仍然是Lolly Talk不可小覷的競爭對手，接下來的下半年，期待Lolly Talk能否保持勢頭，並取得更大突破。