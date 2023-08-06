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娛樂
2023-08-06 15:49:29

打贏After Class及COLLAR 《一把火》Lolly Talk登叱咤流行榜首位 獲封今夏冠軍女團

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生活

《一把火》成為叱吒流行榜冠軍歌。

香港女團Lolly Talk近年在樂壇愈戰愈勇，她們自去年推出首支正式出道歌曲《三分甜》以來，迅速嶄露頭角，特別是他們的先行單曲《8SEC》，一推出就深受樂迷喜愛，為她們在今年的《叱咤樂壇頒獎禮》上贏得了「生力軍組合銀獎」奠定基礎。這使Lolly Talk在今年的成績上超越了TVBAfter Class和ViuTVCOLLAR

出道短短日子，已獲不少廣告商支持的Lolly Talk。

今年第三支單曲《四方帽之約》派台在即

Lolly Talk的兩首主打歌《七姊妹星團》和《一把火》都在各大流行榜上保持不錯的播放率，尤其是《一把火》更是在「903專業推介」中榮獲了冠軍歌的殊榮。而且這首曲已經連續停留在榜單上9周，並且一直保持著良好的表現，暫時壓過同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。此外，Lolly Talk還推出他們的第三支單曲《四方帽之約》，並邀請了[email protected]參與拍攝MV。讓大家拭目以待，期待Lolly Talk能夠再次取得成功。

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Lolly Talk是最受音樂節歡迎的女團。

為獨立女團樹立榜樣

Lolly Talk的崛起，展示了她們在獨立發展的道路上的堅持與努力。雖然他們沒有與大型唱片公司簽約，但憑藉著優秀的音樂實力和舞台表現，令她們成功贏得了樂迷的喜愛和關注。這也為其他獨立女子音樂團體樹立了榜樣，證明了在香港樂壇中獨立發展的可行性。與此同時，After ClassCOLLAR作為同樣備受矚目的女子音樂團體，今年成績上稍顯遜色，但仍然是Lolly Talk不可小覷的競爭對手，接下來的下半年，期待Lolly Talk能否保持勢頭，並取得更大突破。

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各大音樂節愛邀請Lolly Talk，全因她們現場演出非常火熱好氣氛。

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今年第三支單曲《四方帽之約》即將推出。

Lolly Talk成員圖輯：

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今年第三支單曲《四方帽之約》即將推出。

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