批MakerVille對意外處理失當 陳志雲：停頓唔會令人將件事置諸腦後

MIRROR的紅館演唱會在第4場發生嚴重意外，事故至今已經兩星期，外間對ViuTV和MakerVille的處理方法有很大意見。魯庭暉除在當晚意外發生後，在醫院門外向傳媒簡單交代兩位傷者的狀況後，更是「人間蒸發」，日前更有鏡粉發公開信，以千字直斥魯庭暉「龜縮」，令12位鏡仔成為管理層擋箭牌，促請MakerVille於三日內面對公眾。昨日，大會主辦大國文化及MakerVille終甫頭，並發聲明指公司正配合政府進行調查，不便透露詳情、又指MIRROR將停工兩個月等等。

陳志雲則在個人YouTube頻道上載名為「MIRROR事故處理有幾咁失當？」的影片，評MakerVille對今次意外的冷處理手法。他表示MakerVille低調的處理手法，極可能是他們法律團隊提供的意見，不過陳志雲強調法律歸法律、人情歸人情，總有一些事在情理上是可以做，他謂：「唔講賠償，都可以講恩恤。雖然無論幾多錢，都彌補唔到傷者嘅損失，但最少令人感到一啲溫暖。如果唔係就會俾人覺得冷酷無情、欠缺關懷。即使未有調查報告之前，亦可以作出公司內部文化檢討，包括管理藝人政策上面嘅檢討，對演出者薪酬待遇嘅檢討等等。」他續指：「完全避開公眾視線，陷入靜止狀態唔係一個選擇，人哋唔會因為你嘅停頓，而將件事置諸腦後。其實大家都好關心MIRROR嘅狀態，佢哋都係受害者，佢哋都應該受到照顧。」