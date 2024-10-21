把幸福拉近一點｜林明禎曾經營SPA店最想開餐廳 凌文龍獲女神按摩大感幸福

由林明禎、凌文龍、林芊妤主演的《把幸福拉近一點》今日舉行慈善首映。故事改編自真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍飾）與馬來西亞女孩梁小菲（林明禎飾）從陌生到互相扶持，充滿笑淚。三位主角連同香港硬地滾球運動員何宛淇等現身首映活動。

曾開SPA店最想開餐廳 林明禎、凌文龍接受訪問時，表示最難忘是下雨天的戲，因為可以跟小演員一齊玩，畫面浪漫同時能帶出友情感覺。林明禎表示自己很愛跟小朋友玩，在14歲時已到托兒所湊小朋友，直至17、18歲高中畢業之後，變成幼兒園老師。她稱其後見到報紙請美容師，自己非常喜歡這個行業，更考取相關證書，開了一間小小的SPA店，經營2、3年之後，便打算報讀廚師課程。她稱就在那個時候，因為她的照片在網上瘋傳，繼而入行，她坦言自己的夢想仍是想開餐廳。

凌文龍獲女神按摩 提到明禎在片中扮演按摩師，是否可以學以致用，她表示比想中困難，因為要邊做邊講對白，有時會過份大力，並笑謂凌文龍應該有時很難受。獲得女神按摩的凌文龍就開心表示「力度唔係重點，呢次真係好似戲名咁，把幸福拉近一點，我係最幸福嗰個！(怕唔怕收刀片？)冇辦法，人生就係咁！有時啲嘢都唔知幾時嚟！哈哈！」問到謝票會否考慮為觀眾按摩，他們表示如票房很好的話可以考慮。 《把幸福拉近一點》的海報見到林明禎在人中位置有痣，是不是造型效果，她稱18歲時突然長出來，平日只是化妝遮掉，因為那個痣是代表有福氣，所以沒有脫掉。此時，凌文龍指住胸口稱自己也有一粒痣，笑謂他的痣是有邪氣。

一提Edan即搵擋箭牌 談及林明禎的新歌MV播出，在旁的凌文龍自認是fans，更即場跳了一小段，並指他的家姐來欣賞電影都只是為了明禎而不是他。對於她在MV的打扮很性感，她說︰「我自己是喜歡的那個作品，我都準備了很久。我覺得在自己人生不同階段，然後再把自己就是可能覺得好看漂亮的一面記錄下來，我覺得這個作品對我來說是很有意義的。」她又相信女生看完，也有做運動的動力。 問到Edan有沒有看MV，林明禎即搵凌文龍做擋箭牌，再問會否請Edan看這部戲，她就表示會叫所有朋友來看，更慢慢褪到凌文龍身後。對於黃子華表示因某些原因拍不到《飯戲攻心2》成了他「入娛樂圈以嚟最難受嘅一件事」，林明禎就表示也不知道原因。