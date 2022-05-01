把悲傷留給電影｜客串《無間道2》四大家族老大被火燒 陳德森冇用替身親身上陣

為什麼那麼多導演喜歡請導演來客串？以我為例，當我答應另一個導演客串他的戲的時候，我會帶著想過多次的更精彩對白及造型來提議給導演，我比通告時間更早到逹及會是最後一個離開現場的非職業演員！ 那為什麼我當一個導演又會去客串別的導演的戲呢？我叫自己做「換位思考」，可以站在演員的角度去瞭解現場及去嘗試如何用更好的方式和導演溝通，這樣會訓練到當自己拍戲時是和劇組的演員更融會貫通一起創作！

自己死法自己設計 03年初接到劉偉強導演的電話，他叫我客串《無間道2》其中四大家族之一的老大，二話不說我便答應，因為他的劇組裡每一個演員都是非常優秀，而且劇本也寫得非常好！對我來說又可以再一次當演員的功課實習。 進組前，我還向劉導演提議我們四大家族最後都是死於非命，但是否可以用不同的方式被殺！越討論越興奮，終於討論了一個晚上，決定四大家族分別是給泥土活埋的、亂槍射殺的、被車撞死的⋯⋯我給我自己設計的是被火燒死！好過癮！ 越講越興奮的我說：「被殺的方式是對方推倒火鍋爐，同時被爐底下的火再加上對方往我身上潑的酒⋯⋯而當場被活活燒死！」

我說：「如果你十秒鐘內不拍我便沒有信心給你點火！」 機器滾動，我整個背點了火，心情真是七魂不見了六魄！我只知道不斷撲來撲去但沒有方向感，不過最後還是記得在地上翻滾！ 鏡頭完成，我身上滅了火，但卻只聽到劉導演在罵攝影師，原來剛才我的動作攝影師沒有跟得很準，因為我也不知道自己的方向！一時之間，心中非常內疚，便提議在未來30秒內，立即再拍多一次，因為我又怕我會後悔！ 當晚監製也在場，雖然大家都知道防火措施是做得很足，但我是沒有經驗的，所以監製認為算了吧，他看回放，兩部機器同拍，也覺得只差一點點而已！ 那晚⋯⋯回到家惡夢連連！惡夢的內容是我在超級麻辣火鍋內游來游去，但又游不出去！ 那個年代香港電影風風火火，大家電影人都一直互相幫忙，所謂兩翼插刀！ 後來拍《十月圍城》的時候我心有靈犀設計了一場戲，就是清兵捉了數個革命分子而將它們處決！處決的方式是在河邊把他們淹死，而這個革命分子的人選是劉偉強，不作二人選！後來因戲太長便取消了這場戲。 哈哈！劉導你真的是⋯⋯走運了！