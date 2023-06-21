抖音網紅耀樂開記者會談被偷拍性愛影片 炎亞綸現身鞠躬痛哭道歉

在台灣曾獲得十大傑出青年的炎亞綸，近日被爆曾偷拍未成年男生的性愛影片，事件中的男主角、抖音網紅耀樂，今日中午在台灣開記者會，親自交代事件的來龍去脈。

耀樂的記者會開始不久，他開口說：「2017年跟他認識並在一起，那一年我才16歲」，同穿白色上衣的炎亞綸突然現身，並向耀樂兩度鞠躬道歉，表示：「要跟你說對不起，讓你承受不該承受的事情，我知道，你今天很多話要說，我在這慎重跟你抱歉，對不起，今天是你的記者會，把時間留給你慢慢說，或是你想要聯絡我都可以，謝謝。」此時耀樂趴在枱上激動落淚，當炎亞綸講完之後便轉身離開，在離場後他痛哭流涕，在記者追訪期間，炎亞綸崩潰落淚，並說：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」



耀樂： 他的生殖器放入我的身體

耀樂一度離場，記者會中斷約10分鐘後，耀樂再度現身繼續見記者。面對炎亞綸無預警現身，耀樂整理好心情再談及跟炎亞綸是在2017年認識，繼而開始交往，「我那年才16歲。」接着他透露對方是在橫店進行了「第一次違反我意願的性行為」當時耀樂一度閉上雙眼，停了一會才鼓起勇氣再說，當時炎亞綸起床後，並沒有照往常準備拍攝工作，反而是「轉過身掀開棉被，把他的生殖器放入我的身體」，他當場驚醒並希望對方別這樣，但礙於體型，才會有後續行為發生。