抗日神劇暴走橋段 為報國仇污辱日本女 「受害人」仲要話「我喜歡那種仇恨！」

不時都有網友分享內地抗日神劇令人意想不到嘅劇情段落，呢期又有一條翻hit喇。片段入面，中國青年目睹日軍污辱民女後，衝返入屋指罵一個日本女子，又狠批日本人係「畜牲」。日本女子駁咀「你太無禮了」，再摑對方一巴。點知愛國男嘅反應竟然係「我今天就是無禮了」，再一嘢將日本女條裙除低……

鏡頭一轉，第二日朝早，愛國男同日本女道歉，反而日本女含羞答答，似乎好buy，仲話「你給我帶來了無限歡樂」！日本女又讚愛國男雖然粗魯，但很有男人味……

下一場戲，又係夜晚，日本女敲門搵愛國男想同佢過夜，愛國男拒絕，「昨晚的事是因為仇恨」。日本女居然回答「我喜歡那種仇恨！」，後來愛國男就打發佢走嘞。

翻查資料先知，原來片段出自2009年首播嘅內地劇《風雨雕花樓》。片段入面嘅愛國男角色名叫顧伯華（陳銳飾），係蠶絲廠少東。日本女係派來監視顧伯華嘅特工百合美子（王彦懿飾），出動美人計勾引伯華。

原來後續劇情講到，百合美子對顧伯華動真情，仲有埋BB，但顧伯華對佢無動於衷。後來日軍要美子殺伯華，美子表白後再偷偷放走伯華。時日如飛，日軍戰敗，美子坐船返日本，臨行前將個仔交俾村莊大叔照顧。喂，乜又忽然咁淒美嘅？

▼即睇《風雨雕花樓》精華劇情

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載