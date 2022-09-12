折骨Ben趙祥誠新歌MV換12造型冒雨街上跳舞 扮女聲唱歌變「觀音腔」

折骨舞王Ben(趙祥誠)推出第二首派台歌《我在每個宇宙都》，為配合天馬行空的歌詞，Ben一口氣換了12套衫拍MV，並與手遊和動漫的CG角色互動演對手戲，他更要冒雨走到大街小巷跳舞，被蚊針仍落力跳，拍MV過程可謂呼應著歌名，Ben自言在每個宇宙都跳舞。

錄音大玩集體創作 新歌《我在每個宇宙都》由Y.Siu作曲，雷暐樂填詞，Y. Siu 和Edward Chan編曲和監製，歌詞加入大量手遊和動漫的角色，Ben從錄音開始已大感新鮮刺激，「過往作曲填詞完成入錄音室跟住唱，但今次全個團隊齊集錄音室，一邊錄一邊加入創作，好好玩！例如歌詞中提及『村民』，我之前玩一隻Game叫『Minecraft』裏面有『村民』角色，佢哋只會發出『呀呀呀』聲，於是監製就叫我扮呢啲聲配合呢段歌詞。填詞人雷暐樂亦在場，即興修改歌詞，令到份詞更有趣更好玩，原來錄音可以咁樣錄，對我嚟講係好新嘅體驗。我自問無呢個才能，即興諗到啱音又啱Feel又押韻嘅詞，佢真係好犀利。」