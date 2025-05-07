折骨Ben 樂隊MATCH 歌手陳浩 School Tour宣傳防騙意識

葉小妍以魔術表演作開場，並獻唱了她的新歌《Never Give Up》。她激勵學生們說：「失敗只是暫時的，永不放棄才能逆風翻盤！」這句話瞬間點燃了全場的熱情。唱作歌手陳浩接著帶來了School Tour限定新歌，學生們興奮地大合唱，氣氛迅即達到高潮。然後銀獎組合MATCH的宇軒、Carson和Tomy登場，立即引起全場尖叫，他們的派台歌《Do You Mind》讓同學們紛紛跟著節拍搖擺。

魔術師及MC葉小妍、唱作歌手陳浩(Edward.C)、曾參與造星V 鄧家杰 (kakit)、《造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、新城勁爆新樂隊銀獎 MATCH (宇軒、Carson、Tomy)等，早前赴將軍澳香島中學，出席《樂力慈善音樂會2025 School Tour》，對年輕人宣傳防騙意識。

高潮時刻來自「折骨舞者」趙祥誠(Ben)的壓軸表演，他的舞姿讓人目不轉睛，連鄧家杰也在台下表現出極大的敬佩。兩位舞者互相交流，誕生了「折骨二人組」，引發全場尖叫，氣氛推向頂峰。

最後大家一起大合照，活動在師生們依依不捨的笑聲中圓滿結束。演出後，演藝人員都表示重返校園讓他們回憶起青春的日子，也希望通過這次活動給老師和同學們帶來正能量。