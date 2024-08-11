披荊斬棘｜李克勤兩局三冠 沈震軒暗黑料理食水蟑螂

《披荊斬棘》第四季第二集個人初舞台正式上線，李克勤再次唱出經典歌曲《護花使者》，耳熟能詳的金曲令觀眾high爆，帶來一場無限釋放炙熱活力的舞台；沈震軒的個人初舞台首show以《Monica》迎戰。 在極限1V1對決環節，當克勤《護花使者》熟悉的旋律響起，瞬間點燃舞台的熱度。標誌性的舞蹈動作一出，備戰間的哥哥們也隨節奏舞動。克勤的演繹不僅讓音樂煥發了生命力，還在舞台上和觀眾熱情互動，炒熱了現場氣氛，最終取得了對決勝利，同時亦在個人賽中獲得了第一名。

除此之外，他和梁龍拍檔的團show舞台《無價之姐》也公布了成績，他們以最高火力值位居小組賽的第一名。最終通過觀眾的投票，李克勤把個人喜愛度第一名也收入囊中，成為《披荊斬棘》初舞台競演中的三連冠。三個Top1，不僅是李克勤音樂實力的證明，也是觀眾對他的認可。 另外，沈震軒選擇了張國榮的《Monica》進行表演，他在向張國榮致敬的同時，並非對歌曲進行簡單的翻唱，而是選擇將經典金曲與現代元素結合，其唱跳實力及港味十足的唱腔獲得了網民一致好評及認可。

在黑暗料理互吃環節中，沈震軒被符雲飛選中品嘗水蟑螂，吃過後他一直眉頭緊鎖，完全喪失表情管理，現場哥哥們驚呼聲不斷。新一輪公演也在初舞台圓滿落幕後即刻開啟，克勤以最短時間跟沈震軒、秦昊及嚴屹寬組隊成功，新組合勾起了網友們的期待，迫不及待想看李克勤和幾位哥哥通過《人是_》的舞台碰撞出新的火花。