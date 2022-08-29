披荊斬棘2丨周柏豪豹紋造型被網民話「蘭桂坊最帥的鴨」 大方回應：終於有人發現我了

內地綜藝節目《披荊斬棘2》搵嚟多位中港台男星參賽，而香港代表就有林峯、吳卓羲、周柏豪、溫兆倫、杜德偉、劉愷威、曾比特、第一季嘅陳小春及張智霖，卡士相當強勁。節目組舉辦「時尚王大賽」作為首次宿舍活動，哥哥們便以初舞台小組分組，進行團隊穿搭比拼，而周柏豪嘅一身出眾嘅豹紋造型，除咗笑翻哥哥們之外，佢仲自認係「最帥的鴨」。

模特兒出身嘅周柏豪，與任賢齊、內地歌手仁科及 新加坡歌手黃義達一組，佢哋喺宿舍內搵可以穿搭嘅衣物及配件，最落力嘅仁科搵到豹紋套裝合印有老虎圖案嘅環保袋俾周柏豪，當柏豪著上豹紋套裝後，眾人隨即話：「完美！」，今次佢真係豁出去咁玩呀！之後，仁科再將頭頂燈戴喺柏豪頸上，雖然感覺奇怪又騎呢，不過仁科就話：「贏定啦！」喺呢個時候，任賢齊就提議柏豪戴上護膝，因為話呢個配搭一定好有趣，並話：「你真的可以當模特兒，你的身材...你的胸肌露出來。」，場面相當搞笑。

內地網民大讚可愛

而周柏豪亦有將圖片上載到微博，並寫上：「我是一隻很兇猛的花豹」，唔少內地網民都紛紛留言大讚可愛、有型又靚仔，例如「兇猛花豹不影響帥氣」、「花豹很可愛很帥」、「帥哥真是穿啥都好看！」、「周柏豪超適合當model，穿那一身居然也很合理，臉和身材撐起來的」、「周柏豪真的超帥的！完全長在我的審美點！（臉長得很像胡歌＋霍建華綜合版）身材又好完美駕馭任何種類衣服」、「周柏豪已经電到我了」等等。另外，亦有網民留言話：「哥有人說你是蘭桂坊最帥的鴨」，而柏豪竟然回應話「終於有人發現我了！」

周柏豪

周柏豪微博

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