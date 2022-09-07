披荊斬棘2｜吳卓羲與林峯各自組隊被指扮friend 大講TVB金句全場瞬間安靜

內地綜藝節目《披荊斬棘2》邀請咗林峯、陳小春、溫兆倫、吳卓羲、劉愷威、杜德偉、周柏豪、曾比特等多位香港男藝人參賽，去到最新一集，吳卓羲大講TVB經典對白，又有人因人氣低而需要暫別舞台。

一班香港藝人於節目中一見如故，經常聚埋一齊，仲喺首個宿舍活動「時尚王大賽」中聯合起嚟惡搞周柏豪及溫兆倫；但去到重新分組，需以四人一組準備下次演出之時，哥哥們即刻分道揚鑣，包括糖黐豆嘅吳卓羲與林峯都各自搵其他人組隊，最後吳卓羲與仁科、任賢齊及張峻寧組隊；林峯與吳建豪、蔡珩及方逸倫組成唱跳組，被網民質疑成班香港藝人扮FD。

吳卓羲一開口即出事

吳卓羲組被主持人要求各人用唔同地方方言問觀眾「你食咗飯未」，點知吳卓羲一開口即出事，回應主持人粵語唔會講食咗飯未，而係講「煮碗麵畀你食」，全場瞬間變得安靜，結果任賢齊幫忙解釋翻譯，吳卓羲又向觀眾表示：「你做麵給我吃？來吧」以打圓場。有唔少觀眾睇完呢幕都直言諗到TVB劇集對白金句「煮碗麵畀你食」，更指一睇吳卓羲就知佢嚟自TVB。而其實吳卓羲與仁科、張峻寧入住同一間房時已經有暢聊拍戲生活，指TVB拍戲經歷特別辛苦，最長七日無瞓覺，不過就表示咁樣令佢更珍惜機會：「以前在TVB沒辦法，就是你不幹，很多人在排隊，對吧？你有機會，你還說這種話，別人罵的，你知道嗎？」

經過公演後，需在最低人氣度組別中淘汰人氣最低嘅兩位哥哥，結果溫兆倫與方逸倫被淘汰。溫兆倫於32位參賽者中人氣排名31，成為首個被淘汰嘅香港藝人；溫兆倫就話自己無唔捨得，自己已留下美好回憶。香港網民都認為溫兆倫無論於香港定北上都未能獲得觀眾喜愛；不過，唔少內地網民就有到溫兆倫微博表示不捨。溫兆倫於微博大曬與31位哥哥合照，寫道：「此行，不虚；舞台，够炫；哥哥们，很棒；完美的都是故事，不完美的才是人生。Never say Goodbye.」，網民就留言：「你一票我一票把溫sir投回來」、「知道你去披荊斬棘我好期待，提前離開也沒關係」、「節目組給安排的淘汰劇本也太草率了，排名一點都不可信」、「沒你，那個披荊斬棘2我不看了」、「我就覺得很遺憾」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載