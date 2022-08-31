披荊斬棘2｜吳卓羲追星成功與仁科同組 節目連還爆粗展示真性情

內地綜藝節目《披荊斬棘2》邀請多位中港台男藝人參賽，當中包括吳卓羲（Ron）。佢喺節目中喜感十足，又與林峯相處引發劇迷回憶殺，人氣急升不少。去到最新一集，吳卓羲更展現真性情，喺劉愷威興奮介紹仁科時，忍唔住講廣東話兼爆粗。

喺第二集，哥哥們需要重新分組，以四人一組分成8組「部落」，準備下一次嘅演出。而糖黐豆嘅吳卓羲同林峯就分開組隊，當佢哋討論嘅時候，吳卓羲已經推薦仁科，不過林峯就表示想搵吳建豪，因為佢覺得拆散係應該，同時又好想向吳建豪學習，而吳卓羲就表示自己非常崇拜仁科，所以二人決定分開組隊。

唔小心爆粗

吳卓羲除咗向仁科表示自己好欣賞同有聽佢嘅歌之外，佢仲好興奮咁喺劉愷威面前介紹仁科，期間仲忍唔住爆粗話：「你有冇聽過佢哋（仁科所屬嘅樂隊）啲歌呀？佢哋啲歌好得意，佢哋係好L型㗎，上台比賽係著拖鞋㗎！」另外，吳卓羲仲不時唱出仁科所屬樂隊嘅《道山靚仔》添呀！

最終吳卓羲及林峯都如願以償，分別與仁科及吳建豪同組。吳卓羲成功與仁科、任賢齊及張峻寧組隊，並喺第二次演唱會選擇唱出由劉德華原唱嘅閩南語歌曲《世界第一等》。而林峯就同吳建豪、蔡珩及方逸倫組成唱跳組，表演歌曲就係《Legends Never Die》。

跟仁科學閩南語

《世界第一等》係一首閩南語歌曲，不過吳卓羲同張峻寧就唔識講閩南語，所以佢哋就要分別跟仁科同任賢齊學習，吳卓羲嘅進度比張峻寧慢，有時仲講到自己都一頭霧水。仁科教吳卓羲講「猛」字時，被任賢齊糾正，吳卓羲即時「妖」咗仁科一聲，之後再教其他閩南語時，讀音就同任賢齊讀嘅有出入，搞到吳卓羲忍唔住再話：「X！跟唔跟你學好呀大佬？！」 不過之後工作人員問吳卓羲仲會唔會跟仁科學閩南語時，作為粉絲嘅吳卓羲就話：「我覺得他標準就可以啦！」

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