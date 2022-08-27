披荊斬棘2｜杜德偉孖曾比特出擊首公演 遇舞台意外踏空滾下樓梯

杜德偉（Alex）正在演出大陸節目《披荊斬棘2》，最新播出第二集迎來首次公演分組，32位男藝人自願組隊，得到曾比特主動邀請組團，決定要一同合作玩樂器表演，杜德偉就會負責彈結他，而他在曾比特、范世錡和朱嘉琦之中，作為最有經驗的哥哥，大家都推舉他做隊長。

節目組都有問到Alex跟其餘三位隊友的溝通，他坦言：「暫時沒有問題，我覺得我們比較像同學，在房間中彈彈唱唱，好像就是學生露營，這是我已經很久沒有的新鮮感，我會非常珍惜跟他們在一起的每一天。」此外，Alex都對他們讚不絕口，不論是肌肉痛、感到寒冷，在表演上都會得到大家的幫忙，Alex感謝他們變成隊長的靠山，他更特別講到：「曾比特可愛又認真，會主動去安排一些事情去做，又有很多想法，讓我會想要去依賴他的感覺。」節目組中間更有讓各隊隊長拗手瓜比拼的環節，當中任賢齊挑選了要跟杜德偉對戰，不過在比賽開始前，小齊都有特別提醒：「我們要小心，不要受傷。」過程中，Alex跟小齊都用盡全力，尤其是小齊用上整張臉的表情來抵抗，突然Alex放開手說：「不行，我不能呼氣。」他起來謝謝小齊，更大讚他非常給面子，可愛地完結了一場拗手瓜大賽。

此外，Alex趁着空閒時都會視像太太分享近況，並講到初踏舞台便發生了小意外，他說：「投票轉身時在樓梯踩空了，整個人滾了下去，好險那裏燈黑了，有些人看到，不過我就以最快的速度起身，覺得自己好靈活。」而杜太李曉冰表示擔心之餘，都十分支持老公擔起隊長的責任，希望他好好帶領其他團員。