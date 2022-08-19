披荊斬棘2｜杜德偉帶妻兒同行 獲學友偉仔隔空打氣

內地綜藝節目《披荊斬棘2》今天（19日）首播， 32位來自兩岸三地的男星當中，香港佔9位，包括吳卓羲、林峯、杜德偉、陳小春、張智霖、溫兆倫、曾比特、周柏豪以及劉愷威，陳小春更是第1季的哥哥，而林峯和吳卓羲的合體亦成為網民的焦點，二人在2003年曾合作無綫劇集《大唐雙龍傳》，並在內地大受歡迎，不過名單中卻少了原本網上瘋傳的言承旭。

杜德偉（Alex）應芒果TV邀請參加《披荊斬棘》，今次是他第一次參加內地綜藝節目演出，大會以「亞洲舞王」來介紹Alex出場，而Alex亦狀態甚勇，連兩位多年好友張學友和梁朝偉也隔空為他打氣，學友和偉仔也不約而同在視頻和聲音留言中認定Alex在其心目中早已是「完美」的一個，學友更勉勵他在這次綜藝節目中盡情表現自己，偉仔也對他信心的說：「沒甚麼東西需要改變，做回自己吧！」令Alex更具信心迎戰，期待創造美好成績。

Alex參加《披荊斬棘》帶同家人一同前行，有太太和兒子AJ在身邊打氣，向來是暖爸擔當的他，可無牽掛的全力以赴作賽，Alex感恩和期待的說：「家人和朋友的支持對我很重要，信心和動力讓我繼續前行，而自己對舞台的熱愛也希望藉今次的參與，在節目中可以挑戰一些未接觸過的新東西，好好的享受一次舞台演出旅程。」Alex在首集節目中與韓國歌手李承鉉、兩位小鮮肉方逸倫和張峻寧被編為一組名為「拯救地球」組別，節目介紹Alex出場第一個鏡頭時，拿起木結他，原來這一支經典收藏，1995年Alex曾帶着它並肩演出，今次節目中他選唱了情深的一曲《情人》，再次將其完美情人的一面呈現舞台，接住是舞動全場的經典舞曲《拯救地球》，首現舞台的他把現埸氣氛high爆！

32位男星正式名單：

杜德偉、溫兆倫、任賢齊、陳小春、鄭鈞、信、張智霖、蘇有朋、劉愷威、張震嶽、吳建豪、郝云、吳卓羲、黃義達、潘瑋柏、吳克群、林峯、周柏豪、李承鉉、張峻寧、周柏豪、仁科、蔡珩、ICE楊長青、張雲龍、馬頔、Mike Angelo、朱嘉琦、王大陸、范世錡、方逸倫、曾比特、金瀚