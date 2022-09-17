披荊斬棘2︱杜德偉負傷演出卻排名墊底 因隊員慘遭淘汰自責落淚

杜德偉（Alex）身在大陸拍攝節目《披荊斬棘2》，在最新一集中，他帶領兩名隊友以《just like fire》完成高難度的唱跳舞台，表演完畢令其他比賽隊伍感到壓力，盡心盡力成績有目共睹，但奈何「零零後」現場觀眾對杜德偉比較陌生，導致人氣不高，結果現場觀眾評分獲第八名墊底，令同隊兩位隊員包括新人朱嘉琦和新加坡音樂人黃義達慘被淘汰，網民大呼不值更發起網上投票，希望還他一個公道，更有網民湧入電視台網站，紛紛留言批評節目組。

面對隊員淘汰，Alex忍不住流下男兒淚，認為對方可以有更多的發揮，自責沒辦法保住他們繼續比賽，自認「動了真感情」。節目自播出以來，Alex每一次的舞台上的演出和造型都給大家帶來驚喜，得到高度讚賞，且登上不少網站熱搜，可是演出後的得分排名也令人感到意外。據知，主打跳唱的Alex在排練過程中腳踭觸及了舊患，隊友們陪他看醫生，報告出來，醫生建議他做手術，大家對他的傷患擔心不已，但他選擇先吃藥止痛，不想影響演出，待完成演出才作打算，網民透過花絮視頻看到Alex的堅持都讚賞他有體育精神。提到腳患情況，Alex透露說：「都是因為密集的排練，骨刺導致筋膜炎，經過醫生的悉心治理，已見好轉。」更笑說受傷帶來另一好抵的收穫就是感到大家對他的愛和關心，在節目中獲得哥哥們的友誼。