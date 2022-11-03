披荊斬棘2 | 陳小春張智霖剃頭唱《浮誇》網友狂讚 台上剷頭唔係新鮮事？

內地綜藝《披荊斬棘2》進入白熱化階段，上星期嘅第5場公演當中，張智霖同陳小春演唱陳奕迅嘅《浮誇》。節目中二人談到認識多年，近年又參演幾個內地綜藝，認識更加深入。然後佢地以舞台戲劇連演唱方式演繹，兩個人對坐一塊鏡前，唱到中段仲即場剃頭，極盡瘋狂，睇到現場觀眾好激動，就連網友都留言話係今季最精彩演出。

從片段所見，陳小春剃得比Chilam更狠，短髮多年嘅小春手起刀落，差唔多只剩一撮頭髮未剷。而Chilam主要剷走側邊同額頭對上髮絲，大致上接近原有髮型。而演出後佢地都立即戴返頂帽。

演出期間剷頭不是新鮮事

咁啱得咁橋，呢集《披荊斬棘2》上架前幾日，韓國音樂節目《人氣歌謠》入面，歌手李燦赫演唱新歌時，都喺台上玩剪髮，不過李燦赫就真係將成個頭剷到skinhead。兩個節目拍攝到剪接都需要一定時間，所以應該唔存在邊個抄邊個嘅問題。

喺演出期間剷頭並唔係新鮮事，舊年Will Smith愛女Willow Smith喺網上音樂演出尾聲時，就搵人幫佢剃光頭。而已故嘅女歌手盧凱彤，2015年喺九展嘅演唱會上，跪喺一塊大鏡前剃光頭，寓意走出情緒病陰霾，開展新生。

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