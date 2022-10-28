披荊斬棘2｜60歲杜德偉認老 挑戰現代舞獲觀眾讚有Heart

內地節目《披荊斬棘2》最新一集，杜德偉（Alex）今次跟李承鉉、張雲龍、Mike、王大陸、范世錡一同表演《鋼鐵男子》，歌曲的演繹方式有別於以往勁歌熱舞以及爆炸性的演出，竟然以現代舞的方式來表演。

杜德偉直言：「用現代舞來表演跟自己原本所想像的《鋼鐵男子》差一萬九千里，而且這個改動可能會影響到佢最初想好的一些策略，所以一開始會感到不知所措。」不過Alex參加節目都是為了繼續挑戰自己，所以他跟自己說怎樣也要跳出舒適圈去接受新的挑戰，作為大前輩的他更為了團員們特別去買民族舞鞋，可讓大家可以好好練舞。雖然Alex首次挑戰跳現代舞，不過大獲好評，網民更大讚相當有舞台氣氛。

對於60歲的Alex由節目第一場公演堅持唱跳到第五場公演，完全是由頭跳到尾，就連阿信都說他從第一場開始就未有停過下來，令不少網民都敬佩Alex的精力、對舞台的熱情和熱愛、大讚他不愧為亞洲舞王。其實較早前節目組都有訪問Alex有否想過要認老，Alex坦言：「其實我一直都很服老，人家說我年紀的時候，我從來不會不認，那身體有狀況的話，只需要了解自己的身體，再給它最好的照顧跟安排。」Alex補充最主要還是想透過《披荊斬棘》留下一些非常精彩、非常值得自己驕傲的畫面，畢竟不能永遠都在兒子身邊，希望他長大後看我的表演時會感受到我。