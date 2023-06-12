抵港首次見自己的蠟像 真假崔始源selfie留念

韓星崔始源，上周六(10日)完成Super Junior於澳門舉行的粉絲見面會後，翌日快閃來港，前往杜莎夫人蠟像館增設「韓流專區」，與自己的蠟像始源一起selfie，還搞笑說自己比蠟像還要高。 杜莎夫人蠟像館的「韓流專區」於2015年成立，崔始源當時專誠來港主持開幕典禮，但他的1:1蠟像由於仍在趕工製作，真假始源一直未有機會同場。相隔8年，他決定拋下SJ一班好兄弟，獨自快閃來港，到蠟像館參觀。看到自己的蠟像時，崔始源興奮得說不出話來，坦言：「感覺有點奇怪，因為蠟像與我幾乎一模一樣，唯獨身高有點距離，我比蠟像始源還要高。」

蠟像不能解鎖智能手機 當年蠟像館的製作團隊，專誠飛到首爾，花了7個小時為崔始源度身，務求造到蠟像與真人百份之一百相似，但兩者高度有接近兩寸的差距，擁有6尺身高的始源搞笑說，「相信自己再度發育，比8年前長高了所致。」 經常在綜藝節目發揮搞笑本色的他，忽發其想拿出智能電話，測試蠟像始源可否用「人面識別」功能，替他開啟手機，最終失敗收場，但最搞笑是他的髮型師，因看不過假始源的髮型，忍不住拿出髮型用品，即場為假始源理髮，而駐場的蠟像技師，同樣趁真崔始源在場的機會，拿出顏料工具執修蠟像面部顏色。