拉唐文龍 布偉傑元旦海灘執垃圾 郭秀雲成立鸚鵡救援慈善機構

「海峰環保教育」的創辦人郭秀雲(Sharon)，剛為契媽嘉玲的身後事奔完，即投入環保工作，於元旦日展開「石澳馬拉松清潔行動」，提醒大家保護環境。
元旦日海灘執足6小時垃圾
Sharon由早上開始，連續6個小時，呼籲義工自發到石澳沙灘，及沿路進行清潔，她帶了所養的鸚鵡麥飛(McFly)，拍住上執垃圾，更邀請兩位「環保之星」唐文龍(Michael)、布偉傑(Brian)一起出動，對於元旦日做義工，他們笑言：「希望大家都自動自覺收拾垃圾，下年元旦我地嚟石澳係游水，唔洗見到垃圾忍唔住又做清道夫。」
Sharon與義工團體所執的垃圾中，除了煙頭、膠樽、啤酒樽與罐、舊玩具、口罩等林林種種，更執到20多枝有用過及未用過的針筒，Sharon指每次執到的物品都令自己嘆為觀止。Michael認為市民常飲膠樽飲品，對環境造成好大影響，「尤其微塑膠分解唔到，令魚類吞下肚，希望大家減塑，少製造垃圾。」Michael表示，「自己常到內地工作，每次返港兩三個月，除探望媽咪，好多時相約朋友去執垃圾，因為香港好靚，不想被垃圾破壞印象。」
成立救援會救助鸚鵡
日前剛度過生日的Sharon，首次在社交平台呼籲朋友不要送禮物，而捐錢到她新創辦的「香港鸚鵡救援」慈善機構，她說：「我除咗繼續宣揚保護動物，更加成立了『香港鸚鵡救援』會，近三年疫情嚴重，我發覺好多人養雀鳥尤其鸚鵡想舒緩情緒，但好多人不懂點養，好快又想棄養，亦有主人想不到牠們的醫葯費開支龐大，寧願放走鸚鵡就算，我和一班義工就去做救援，但醫葯費好多時都過萬元，所以真的要籌款幫補一下，我們才可以繼續救。」Sharon指，「香港鸚鵡救援」稍後更會推出助養計劃，希望多些善長能夠支持，因這幾年籌款不容易，很多時她為救鸚鵡，要自己支附大量金錢。