熱門搜尋:
C觀點 比利 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-01-03 21:57:17

拉唐文龍 布偉傑元旦海灘執垃圾 郭秀雲成立鸚鵡救援慈善機構

分享：
HK ENT

Sharon帶著McFly一起執垃圾，提醒大家保護環境清潔。

海峰環保教育」的創辦人郭秀雲(Sharon)，剛為契媽嘉玲的身後事奔完，即投入環保工作，於元旦日展開「石澳馬拉松清潔行動」，提醒大家保護環境。

HK ENT

Michael運動底子厚，手拎幾袋垃圾行斜路都易如反掌。

元旦日海灘執足6小時垃圾

Sharon由早上開始，連續6個小時呼籲義工自發到石澳沙灘，及沿路進行清潔她帶了所養的鸚鵡麥飛(McFly)，拍住上執垃圾更邀請兩位環保之星」唐文龍(Michael)、布偉傑(Brian)一起出動對於元旦日做義工，他們笑言：「希望大家都自動自覺收拾垃圾下年元旦我地嚟石澳係游水，唔洗見到垃圾忍唔住又做清道夫

Sharon義工團體所執的垃圾中，除了煙頭、膠樽、啤酒樽與罐、舊玩具、口罩等林林種種執到20多枝有用過及未用過的針筒Sharon指每次執到的物品都令自己嘆為觀止。Michael認為市民常飲膠樽飲品，對環境造成好大影響，「尤其微塑膠分解唔到，令魚類吞下肚希望大家減塑少製造垃圾。」Michael表示，「自己常到內地工作，每次返港兩三個月，除探望媽咪，好多時相約朋友去執垃圾，因為香港好靚，不想被垃圾破壞印象。」

HK ENT

Sharon元旦日拉埋Michael、Brian及一班義工，一起到石澳海灘進行馬拉松清潔行動。

成立救援救助鸚鵡

日前剛度過生日的Sharon首次在社交平台呼籲朋友不要送禮物而捐錢到她新創辦的香港鸚鵡救援」慈善機構，她說：我除咗繼續宣揚保護動物，更加成立了香港鸚鵡救援』會近三年疫情嚴重，我發覺好多人養雀鳥尤其鸚鵡想舒緩情緒，但好多人不懂點養，好快又想棄養，亦有主人想不到牠們的醫葯費開支龐大寧願放走鸚鵡就算，我和一班義工就去做救援，但醫葯費好多時都過萬元，所以真的要籌款幫補一下，我們才可以繼續救。」Sharon指，「香港鸚鵡救援稍後更會推出助養計劃，希望多些善長能夠支持，因這幾年籌款不容易，很多時她為鸚鵡，要自己支附大量金錢。

HK ENT HK ENT
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受