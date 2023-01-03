拉唐文龍 布偉傑元旦海灘執垃圾 郭秀雲成立鸚鵡救援慈善機構

元旦日 海灘執足 6 小時 垃圾

Sharon由早上開始，連續6個小時，呼籲義工自發到石澳沙灘，及沿路進行清潔，她帶了所養的鸚鵡麥飛(McFly)，拍住上執垃圾，更邀請兩位「環保之星」唐文龍(Michael)、布偉傑(Brian)一起出動，對於元旦日做義工，他們笑言：「希望大家都自動自覺收拾垃圾，下年元旦我地嚟石澳係游水，唔洗見到垃圾忍唔住又做清道夫。」

Sharon與義工團體所執的垃圾中，除了煙頭、膠樽、啤酒樽與罐、舊玩具、口罩等林林種種，更執到20多枝有用過及未用過的針筒，Sharon指每次執到的物品都令自己嘆為觀止。Michael認為市民常飲膠樽飲品，對環境造成好大影響，「尤其微塑膠分解唔到，令魚類吞下肚，希望大家減塑，少製造垃圾。」Michael表示，「自己常到內地工作，每次返港兩三個月，除探望媽咪，好多時相約朋友去執垃圾，因為香港好靚，不想被垃圾破壞印象。」