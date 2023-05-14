拉闊音樂會｜大燈牌仍未解禁 AK陳蕾Ian陳卓賢粉絲開騷前興奮狂呼

過去《拉闊音樂會》讓大燈牌全面進場，但今次會場禁止，仍有歌迷成功運到燈牌入場。

由MIRROR的AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，加上陳蕾合體演出的拉闊音樂會，今晚(14日)於亞洲博覽館舉行，是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。AK是紅色，代表充滿活力；Ian是藍色，代表充滿神秘感，陳蕾則是以綠色代表，象徵散發攝人魅力。MIRROR隊長楊樂文(Lokman)、李駿傑(Jeremy)及王智德(Alton)結伴到場支持。

大燈牌仍禁入場

由於上次在同一場館舉行的ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》，保安在開騷前禁止歌迷攜帶大燈牌及長遮進場，入場前必須把這些物品寄存，令不少樂迷未能準時入場，錯過開幕環節而鬧爆ViuTV及MakerVille安排混亂。今次主辦單位是叱咤903，加上過去《拉闊》未有禁止歌迷攜帶大燈牌，令歌迷以為可鬆一口氣之際，場館亞洲博覽館日前出po表示禁止大燈牌及長遮入場。令不少歌迷鬧爆留言︰「一直拉闊都俾帶燈牌架，點解今次要改呀？」、「點解之前叱咤可以? 之前拉闊可以? 今次就唔可以??個準則係咩??」

有不少歌迷仍冒住被捉的風險帶燈牌入場，而在正式開騷前，三批歌迷在會場亮起燈牌並大叫偶像的名字，令原本較暗的會場即時變得非常光亮，而且氣氛熾熱。不過，有歌迷反映場內工作人員不時捉人舉燈牌，加上工作人員又惡形惡相，影響整體感受，並表示對禁燈牌入場感憤怒。