拉闊音樂會｜張敬軒想推出露營腸攬枕 林家謙獲Do姐第一次沾沾自喜 (附訪問片)

張敬軒與林家謙將於本年度的拉闊音樂會壓軸登場，兩人今日(6日)於沙田出席記者會，宣布11月11日在亞博舉行《張敬軒×林家謙The Perfect Match》拉闊音樂會，這對「撞樣」組合除了是音樂上的完美配搭，日常互mean亦為樂迷帶來不少歡樂，兩人在記者會上率先開戰，對打巨型網球，期間你為我抹汗，我餵你飲嘢，場面搞笑。

軒公和家謙受訪時表示，尚未開會討論音樂會細節，問到會否加設Talk Show環節，兩人均表示寧願自然地互動，將talk部分自然融入。在記者會上，家謙建議軒公拉二胡唱《某種老朋友》，軒公就表示要請教身為中樂高手的張爸爸。至於會否跳舞，兩人自嘲會跳「鈣質舞」，家謙更笑言今次挑戰不跳舞。由於家謙將於下月前往澳門和英國倫敦開騷，稍後會閉關籌備，並預告會推出新歌，但就未必有時間炮製與軒公合唱的新作。

推出露營腸紀念品 早前軒公表示要在場館外擺攤檔售賣露營腸，他笑言仍未找到sponsor，但就改變主意：「可能在台上搭營食露營腸。」兩人又笑稱考慮推出露營腸紀念品，軒公續說：「有毛嘅露營腸？」接著兩人大講有味笑話，笑指要推出一碌的露營腸攬枕。