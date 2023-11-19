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娛樂
2023-11-19 13:21:50

拉闊音樂會｜張敬軒自爆曾病到聲帶出血 林家謙期待被尹光邀上叱咤頒獎台

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張敬軒和林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。

張敬軒和林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝)

張敬軒與林家謙合作的《The Perfect Match》拉闊音樂會，因軒公患重感冒延期至昨晚(18)於亞博舉行，病後初癒的軒公與林家謙完騷後，竟食住雪條入後台受訪，軒公笑言被惡私魔引誘，做完騷沒所謂。原來家謙早前亦腸胃不適，屙足33夜，被軒公笑指煙花滙演。家謙表示，瘦了一個碼，湊巧音樂會延期，「否則我係要上台表演「水簾洞」。」軒公笑言要預備雨衣表演。談到早前的病況，軒公認真表示，由於病發初期仍要開騷，令病情惡化，「其實我在澳洲上機已經講嘢走音，搭咗十個鐘飛機，返到香港就覺得唔舒服，去咗睇醫生，第一時間去照聲帶，聲帶輕微出血，好多年沒試過。」

張敬軒和林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝) 張敬軒和林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝)

有腦霧 慘怶欺凌

音樂會上，家謙全力mean爆張敬軒，自言10歲聽《酷愛》，又指對方老人家好長氣，被軒公投訴是「頂心杉」，更形容音樂會是欺凌長者現場，不過軒公自言作為家長，仍會愛護小朋友，問到兩人是否將平時相處對話搬上台，軒公笑言，「我未病好，有腦霧，要調理下先。」兩人在台上大展舞姿，軒公更跟家謙學跳「鈣質舞」，不過就被家謙指揸流攤」，更形容軒公的式呼吸似哮喘，軒公即時扮支氣管炎發作，場面搞笑，還大讚家謙的舞步，「完全係鈣質的體現！」兩人笑言要取代Do姐，拍鈣片廣告。

罕有讚Serrini

SerriniTyson Yoshi都有到場支持，Serrini更預先為音樂會錄旁白，軒公感謝兩位好友籌備音樂會期間，已提供不少支援，不過家謙就抵死回應，「剛才佢(Serrini)把聲好靚，應該tone過……正常錄V.O都要tone。」軒公不禁問道：「其實你哋有乜牙齒印？」

張敬軒完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝) 林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝) 張敬軒與林家謙完成《The Perfect Match》拉闊音樂會後，食住雪條入後台受訪。(林俊源攝)

尹光獲獎 全場拍掌

尹光打入叱咤我最喜愛男歌手10強，與軒公和家謙一起角逐獎項，軒公對這位「程咬金」表示歡迎，「我覺得好有啟發性，佢喺樂壇多年，除咗時代曲，也唱粵曲，佢本身戲曲的功底很強，所以我覺得其實是很好，如果今年真喺佢上台手攞到呢個獎，對於好多真正將一生奉獻給樂壇的人，我覺得好感動，我相信會全場企起身拍手。」問到尹光是否強敵時，軒公續說：「強敵?不會啦，唔會用敵呢個字，其實每年大家有得入選，都係粉絲、樂迷投選出來，是一種肯定，有獎固然開心，但第二天依然要繼續努力工作。」AI尹光唱《一人之境》爆紅，光B經常多謝林家謙，家謙笑言，「我期待等佢請我上台，因我係佢首本名曲的作曲人。」至於會否合唱就視乎情況。

軒公將於澳門舉行聖誕跨年演唱會，反應熱烈加開至13場，他表示將會減少應酬及出席活動，減低染病機會，以免影響演出。家謙則指近期還了歌債，在音樂會延期的一個星期，為人製作了3首歌，包括一首為姜濤作曲的新歌。

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