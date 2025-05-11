拉闊音樂會｜林家謙再談楊受成力邀簽英皇：佢可能認錯人 洪嘉豪陳健安搲做紅館騷嘉賓(有片)

林家謙、洪嘉豪及陳健安昨晚 (10日)於亞博舉行《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》，3人於完騷後受訪，大感不捨，陳健安表示在音樂會尾段唱《重生》時，望著兩位拍檔時，一度感觸要強忍眼淚，「今次夾得好開心，有少少觸動，但呢個show唔可以喊。」家謙則自爆在後台暗落淚。

3位唱作歌手首度合作，全晚主要演唱Oscar填詞的歌曲，大部分都不少自己的歌，打頭陣是林家謙的《喃嘸師感官漫遊》，難度超高，事前要加倍練習，嘉豪興奮表示，「我哋今日整咗個完美版，我quick change換衫時，佢(陳健安)衝落嚟搵我話perfect。」不過音樂會尾聲，輪到唱自己作品時，家謙唱《一人之境》時就被嘉豪篤爆唱錯歌詞，他回應，「唔緊要啦，唔係唱錯Oscar歌詞就唔緊要。」

「打Call」跳舞 有角色分配

談到「打Call」部分，嘉豪表情豐富，他笑言在出場前仍感糾結，為了Oscar 才豁出去，他大爆3人有角色分配，陳健安是熱情，家謙是厭世，嘉豪是傻仔，「我哋排咗好耐，呢啲舞跳得太齊唔好睇，所以我係排唔齊。」問到是否鈣質版，家謙著大家留意歌詞，別太在意肢體動作，「時代唔同了，呢啲都可以叫跳舞。」嘉豪自覺跳得不錯，自爆，「實不相瞞，只練咗15分鐘。」陳健安卻說，「我練咗好耐，我修改少少，本來跳得好少女，我就建議加強打call。」

家謙談開騷 做期望管理

問到3人會否以「限定跳唱男團」形式表演，嘉豪即時搲做家謙紅館演唱會嘉賓，家謙答道，「睇返到時個期，佢哋得唔得，8月中至下旬，一場或以上。」他強調別要有太大期望，「可能冇驚喜，大家千祈唔好有期望，期望管理，覺得呢個騷唔好睇就一定好睇。」