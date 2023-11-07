拉闊音樂會｜林家謙嫌張敬軒「太高」：下次開live佢要著拖鞋

張敬軒與林家謙合作的《張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》拉闊音樂會，將於本周六(11日)晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。屆時，軒公與家謙將於舞台上以音樂呈現彼此間的Perfect Match，為觀眾帶來一場前所未有的音樂盛宴。兩人與演出前在《Match前輔導班》中互談彼此印象，其中談到對方令自己難以接受的缺點，家謙笑言，「好討厭企佢隔離會顯得好矮。」軒公就指家謙同是處女座的Do姐相比，不算特別奄尖，而且想試試由他親手煮的公仔麵。

張敬軒被阿媽掟電話

軒公與家謙透過問題說出對對方的初印象，問到用一種動物比喻對方：家謙指軒公像隻獅子，除了像獅子般熱情，內裏還有一份霸氣！而軒公則指初認識的家謙像非洲大草原上的狐獴，但認識過後則像一隻樹懶，原來家謙在對方眼中是懶洋洋的感覺。

當問到如果鬧交誰會主動哄對方時，軒公自言跟處女座吵架的經驗豐富：「我阿媽就係處女座！不過我通常都會哄返對方。」他更大爆母親會掟電話，不過他認為家謙屬「好難哄」的類型：「通常要佢自己去疏導，哄咗都冇用！」