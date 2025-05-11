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娛樂
2025-05-11 08:00:00

拉闊音樂會｜林家謙洪嘉豪陳健安「打call」跳鈣質舞 扮揸車唱《黑玻璃》(有片)

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陳健安型爆彈電結他時，林家謙和洪嘉豪卻大玩泡泡槍。(蘇文傑攝)

陳健安型爆彈電結他時，林家謙和洪嘉豪卻大玩泡泡槍。(蘇文傑攝)

林家謙、洪嘉豪及陳健安3位唱作歌手首度合作的《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》，昨晚(10)於亞博舉行，音樂會由3人化身「喃嘸師」以接龍方式挑戰難度，獻唱《喃嘸師感官漫遊》為音樂會揭開序幕，請來盧慧敏Amy Lo 和梁仲恆穿插演出，雷同二友演繹《戲一場》及《靈魂有路》下，帶觀眾走進奇異虛幻的「靈魂記憶體驗所」，體驗4段截然不同的人生回憶

林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 盧慧敏和梁仲恆穿插演出，串連整個拉闊音樂會。(蘇文傑攝) 雷同二友為《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》獻聲。(蘇文傑攝)

首先，陳健安以《從零開始的新世界》及《我們的移動城堡》，引領觀眾進人第一個幻想世界。全場觀眾即high爆企起身。接著林家謙出場，與陳健安合唱《創作者的派對》，其後洪嘉豪加入合唱《特倫斯夢遊仙境》，3人大跳「鈣質」應援舞，一起「打call」，笑爆全場。

第二部份，氣氛一轉，洪嘉豪演唱《單戀這件小事》及《留一天與你喘息》，聽得歌迷如痴如醉，陳健安在鋼琴伴奏下唱出《月色》後，再送上《仍在》。林家謙和陳健安先後送上《解咒說明書》和《戀愛腦之死》。

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陳健安在拉闊音樂會唱《從零開始的新世界》。(蘇文傑攝) 陳健安。《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 洪嘉豪唱歌時，林家謙開心玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》上，唱著歌玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》上，唱著歌玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 陳健安型爆專注彈電結他，林家謙和洪嘉豪猶三歲小孩，大坃泡泡槍。(蘇文傑攝)

林家謙以 Ride Along》展開第三章的快樂回憶之旅，洪嘉豪拿著泡泡槍唱《報復式浪漫》，開心浪漫的粉紅泡泡大放題，接著林家謙及洪嘉豪以《以青春之名》的曲唱出《夏之風物詩》，當陳健安型爆地彈電結他伴奏時，兩人齊齊齊齊3歲上身互噴泡泡，又向安仔噴泡泡，其間家謙的泡泡槍失靈，嘉豪借給家謙，滿足林3歲的願望，接著兩人合唱《One More Round》，歡樂繽紛。

第四章展現圍繞痛苦的回憶，洪嘉豪唱出《面對後悔的各種方法）及《好好掛住》後，陳健安帶來《無以名狀的痛》，繼而與：林家謙合唱《孤獨之塔》。

林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》唱《黑玻璃》時扮揸車。(林俊源攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 洪嘉豪與陳健安合唱《致明日的舞》，林家謙以口風琴伴奏。(蘇文傑攝) 洪嘉豪與陳健安合唱《致明日的舞》，林家謙以口風琴伴奏。(蘇文傑攝) 填詞人Oscar千呼萬喚，終於上台大合照。(蘇文傑攝)

經歷四段不同的回憶後，洪嘉豪演唱《隨波逐流》，林家謙唱出《一起一個人》及《告別的藝術》後，以口風琴為洪嘉豪與陳健安伴奏，道上《致明日的舞》。林家謙、洪嘉豪、陳健安以《重生》在作結，寄意縱使生活有時難過，但至少有人同行，還是可以相信明天。

最後，三人笑言唱了一整晚Oscar填詞的作品，要以自己的作品，3人合唱《黑玻璃》時搞笑地扮揸車，唱《一人之境》時又改歌詞唱「三人之境都可以盡興」，並多次邀請Oscar上台合唱，Oscar最終也有從控制台跑上舞台，但堅持不唱歌，與眾人大合照為演唱會劃上圓滿句號。

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