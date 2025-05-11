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娛樂
2025-05-11 08:00:00

拉闊音樂會｜林家謙洪嘉豪陳健安High爆「打call」 扮揸車唱《黑玻璃》(附完整歌單)

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陳健安型爆彈電結他時，林家謙和洪嘉豪卻大玩泡泡槍。(蘇文傑攝)

陳健安型爆彈電結他時，林家謙和洪嘉豪卻大玩泡泡槍。(蘇文傑攝)

林家謙、洪嘉豪及陳健安3位唱作歌手首度合作的《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》，昨晚(10)於亞博舉行，音樂會由3人化身「喃嘸師」以接龍方式挑戰難度，獻唱《喃嘸師感官漫遊》為音樂會揭開序幕，請來盧慧敏(Amy Lo) 和梁仲恆穿插演出，雷同二友演繹《戲一場》及《靈魂有路》下，帶觀眾走進奇異虛幻的「靈魂記憶體驗所」，體驗4段截然不同的人生回憶

林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》上，「打Call」跳應援舞。(蘇文傑攝) 盧慧敏和梁仲恆穿插演出，串連整個拉闊音樂會。(蘇文傑攝) 雷同二友為《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》獻聲。(蘇文傑攝)

鈣質版「打call

首先，陳健安以Jer柳應廷的《從零開始的新世界》及Nowhere Boys的《我們的移動城堡》，引領觀眾進人第一個幻想世界。全場觀眾即high爆企起身。接著林家謙出場，與陳健安合唱《創作者的派對》和《特倫斯夢遊仙境》，其間洪嘉豪加入一起奉上鈣質版「打call」，各有表情，笑爆全場。

第二部份轉到「愛與被愛」，洪嘉豪演唱Gin Lee的《單戀這件小事》及陳卓賢Ian的《留一天與你喘息》，聽得歌迷如痴如醉，陳健安在鋼琴伴奏下唱出AK江𤒹生的 《月色》後，再送上Ian的《仍在》。林家謙和陳健安先後送上《戀愛腦之死》和麗英的《解咒說明書》。

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陳健安在拉闊音樂會唱《從零開始的新世界》。(蘇文傑攝) 陳健安。《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 洪嘉豪唱歌時，林家謙開心玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 洪嘉豪在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》上，唱著歌玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》上，唱著歌玩泡泡槍。(蘇文傑攝) 陳健安型爆專注彈電結他，林家謙和洪嘉豪猶三歲小孩，大坃泡泡槍。(蘇文傑攝)

浪漫泡泡大放題

林家謙以黎曉陽的Ride Along》展開第三章的快樂回憶之旅，洪嘉豪拿著泡泡槍唱馮允謙的《報復式浪漫》，開心浪漫的粉紅泡泡大放題，接著林家謙及洪嘉豪以《以青春之名》的曲唱出《夏之風物詩》的詞，當陳健安型爆地彈電結他伴奏時，兩人齊齊3歲上身互噴泡泡，又向安仔噴泡泡，其間家謙的泡泡槍失靈，嘉豪借給家謙，滿足林3歲的願望，接著兩人合唱THAIMAY的《One More Round》，歡樂繽紛。

第四章展現圍繞痛苦回憶，洪嘉豪唱出衛詩的《面對後悔的各種方法》及陳健安的《好好掛住》後，陳健安帶來雲浩影原唱的《無以名狀的痛》，繼而與林家謙合唱pre se《孤獨之塔》。

林家謙在《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊》唱出多首Oscar填詞的作品。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安在《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》唱《黑玻璃》時扮揸車。(林俊源攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 林家謙、洪嘉豪和陳健安唱《黑玻璃》時，搞笑地扮揸車。(蘇文傑攝) 洪嘉豪與陳健安合唱《致明日的舞》，林家謙以口風琴伴奏。(蘇文傑攝) 洪嘉豪與陳健安合唱《致明日的舞》，林家謙以口風琴伴奏。(蘇文傑攝) 填詞人Oscar千呼萬喚，終於上台大合照。(蘇文傑攝)

唱「三人之境」 家謙被踢爆唱錯歌詞 

經歷四段不同的回憶後，洪嘉豪演唱《隨波逐流》，林家謙唱出李拾壹的《一起一個人》及安仔的《告別的藝術》後，以口風琴為洪嘉豪與陳健安伴奏，送上陳奕迅的《致明日的舞》。林家謙、洪嘉豪、陳健安以《重生》在作結，寄意縱使生活有時難過，但至少有人同行，還是可以相信明天。

最後，三人笑言唱了一整晚Oscar填詞的作品，要以自己的作品，3人合唱《黑玻璃》時搞笑地扮揸車，唱《一人之境》時林家謙笑稱，「首歌提大家樂壇仲有好多好嘅填詞人。」3子即興歌詞唱「三人之境都可以盡興」，不過家謙就被嘉豪踢爆唱錯歌詞，他反問：「唔得架？Live嚟嘛！」3子多次邀請Oscar上台合唱，Oscar最終也尷尬地跑上舞台，但堅持不唱歌，與眾人大合照為演唱會劃上圓滿句號。

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《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》完整歌單：

《喃嘸師感官漫遊》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《戲一場》/《靈魂有路》(雷同二友合唱)

《從零開始的新世界》(陳健安唱)

《我們的移動城堡》(陳健安唱)

《創作者的派對》/《特倫斯夢遊仙境》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《單戀這件小事》(洪嘉豪唱)

《月色》(陳健安唱)

《留一天與你喘息》(洪嘉豪唱)

《仍在》(陳健安唱)

《解咒說明書》(林家謙唱)

《戀愛腦之死》(林家謙唱)

《Ride Along》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《報復式浪漫》(洪嘉豪唱)

《以青春之名》/《夏之風物詩》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《One More Round》(林家謙、洪嘉豪合唱)

《緊急應變逃生法》(林家謙唱)

《面對後悔的各種方法》(洪嘉豪唱)

《無以名狀的痛》(陳健安唱)

《好好掛住》(洪嘉豪唱)

《孤獨之塔》(林家謙、陳健安合唱)

《隨波逐流》(洪嘉豪唱)

《一起一個人》(林家謙唱)

《告別的藝術》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《以青春之名》/《夏之風物詩》(林家謙唱)

《致明日的舞》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《重生》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《黑玻璃》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《未知道》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

《一人之境》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)

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