拉闊音樂會｜林家謙洪嘉豪陳健安High爆「打call」 扮揸車唱《黑玻璃》(附完整歌單)

林家謙、洪嘉豪及陳健安3位唱作歌手首度合作的《拉闊音樂會 Oscar·回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》，昨晚(10日)於亞博舉行，音樂會由3人化身「喃嘸師」以接龍方式挑戰難度，獻唱《喃嘸師感官漫遊》為音樂會揭開序幕，請來盧慧敏(Amy Lo) 和梁仲恆穿插演出，在雷同二友演繹《戲一場》及《靈魂有路》下，帶觀眾走進奇異虛幻的「靈魂記憶體驗所」，體驗4段截然不同的人生回憶。

鈣質版「打 call 」 首先，陳健安以Jer柳應廷的《從零開始的新世界》及Nowhere Boys的《我們的移動城堡》，引領觀眾進人第一個幻想世界。全場觀眾即high爆企起身。接著林家謙出場，與陳健安合唱《創作者的派對》和《特倫斯夢遊仙境》，其間洪嘉豪加入一起奉上鈣質版「打call」，各有表情，笑爆全場。 第二部份轉到「愛與被愛」，洪嘉豪演唱Gin Lee的《單戀這件小事》及陳卓賢Ian的《留一天與你喘息》，聽得歌迷如痴如醉，陳健安在鋼琴伴奏下唱出AK江𤒹生的 《月色》後，再送上Ian的《仍在》。林家謙和陳健安先後送上《戀愛腦之死》和麗英的《解咒說明書》。

浪漫泡泡大放題 林家謙以黎曉陽的《Ride Along》展開第三章的快樂回憶之旅，洪嘉豪拿著泡泡槍唱馮允謙的《報復式浪漫》，開心浪漫的粉紅泡泡大放題，接著林家謙及洪嘉豪以《以青春之名》的曲唱出《夏之風物詩》的詞，當陳健安型爆地彈電結他伴奏時，兩人齊齊3歲上身互噴泡泡，又向安仔噴泡泡，其間家謙的泡泡槍失靈，嘉豪借給家謙，滿足林3歲的願望，接著兩人合唱THAIMAY的《One More Round》，歡樂繽紛。 第四章展現圍繞痛苦回憶，洪嘉豪唱出衛詩的《面對後悔的各種方法》及陳健安的《好好掛住》後，陳健安帶來雲浩影原唱的《無以名狀的痛》，繼而與林家謙合唱pre se《孤獨之塔》。

《拉闊音樂會 Oscar· 回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》完整歌單： 《喃嘸師感官漫遊》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《戲一場》/《靈魂有路》(雷同二友合唱) 《從零開始的新世界》(陳健安唱) 《我們的移動城堡》(陳健安唱) 《創作者的派對》/《特倫斯夢遊仙境》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《單戀這件小事》(洪嘉豪唱) 《月色》(陳健安唱) 《留一天與你喘息》(洪嘉豪唱) 《仍在》(陳健安唱) 《解咒說明書》(林家謙唱) 《戀愛腦之死》(林家謙唱) 《Ride Along》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《報復式浪漫》(洪嘉豪唱) 《以青春之名》/《夏之風物詩》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《One More Round》(林家謙、洪嘉豪合唱) 《緊急應變逃生法》(林家謙唱) 《面對後悔的各種方法》(洪嘉豪唱) 《無以名狀的痛》(陳健安唱) 《好好掛住》(洪嘉豪唱) 《孤獨之塔》(林家謙、陳健安合唱) 《隨波逐流》(洪嘉豪唱) 《一起一個人》(林家謙唱) 《告別的藝術》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《以青春之名》/《夏之風物詩》(林家謙唱) 《致明日的舞》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《重生》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《黑玻璃》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《未知道》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱) 《一人之境》(林家謙、洪嘉豪、陳健安合唱)