拉闊音樂會｜林家謙自言10歲聽《酷愛》被指「頂心杉」孖張敬軒騎木馬車跳鈣質舞(多圖+有片)

張敬軒與林家謙在音樂合作無數，在《The Perfect Match》拉闊音樂會首次一起開show。(林俊源攝)

張敬軒與林家謙合作的《The Perfect Match》拉闊音樂會，因軒公患重感冒延期至昨晚(18日)於亞博舉行，病後初癒的軒公與林家謙以眼鏡學生look登場，與兒童合唱團唱《邊一個發明了encore》為音樂會掀序幕，兩人為樂迷帶來重新編曲的《迷失表參道》、《酷愛》、《羅賓》等，令樂迷耳目一新；家謙彈琴伴奏與軒公合唱《櫻花樹下》，更令樂迷聽得如痴如醉。這對「唱作撞樣孖寶」不時互mean，搞笑地騎著草泥馬木頭車，在台上唱《潛水》，兩人合唱《難道喜歡處女座》和《神奇的糊塗魔藥》時，家謙大跳鈣質舞，更又親自教授軒公舞步，令全場笑破肚皮。

大開黃腔 海膽Vs 毛特兒 音樂會頭段，當張敬軒唱完《叮噹可否不要老》後，兩人齊齊坐在韆鞦上，回答Serrini的天使靚聲提問，首先問到在《叮噹》(哆啦A夢)故事裡，大雄永遠是10歲，繼而問兩人10歲是怎樣，家謙竟答道：「我10歲喺聽《酷愛》。」全場爆笑，軒公立刻擰轉面扮作若無其視，但遲遲未有回答，家謙進一步出擊，「你個助聽器ok嗎？」軒公惟有回應，我沒有補充。Serrini又問到他們的同伴，兩人表示自己跟自己玩也可盡興，接著兩人討論玩甚麼時，就大開黃腔，笑言自己玩飛機大炮。繼而，再問他們會選甚麼法寶，家謙就選擇隱形，笑言可以去隱形遊樂場玩。問到可有想過自己有分身時，家謙指有軒公做分身，又表示，「你病我可以代你。」軒公搶白說，「你唔早講，上個禮拜六開咗啦！都唔敬老！」至於問到「幾時開始覺得自己長大？」兩人繼續開黃腔，軒公笑言從「有毛」開始自覺長大，家謙笑問：「你唔係好多？你啲「海膽」」，軒公自嘲亂吃東西，弄至一發不可收拾，又笑家謙是「毛特兒」。兩位爆笑互mean後，林家謙彈琴伴奏與張敬軒合作《櫻花樹下》，樂迷聽出耳油。

樂壇有家謙 是種福氣 音樂會中段，當兩人合唱重新編曲的《羅賓》前，談到與林家謙相識到合作的感受，讚嘆「處女座」家謙的特質，電郵demo資料齊全，「佢send俾我的demo有cover art，佢會在網上找一張屬於呢首歌mood的圖片，新世代音樂人有呢種執著，喺香港樂壇嘅福氣。」他指兩人的perfect match是對音樂的執著，更半說笑指有點妒忌家謙，因他猶如將整部鋼琴內置腦袋，是音樂班的「高高高高高材生」。張敬軒指家謙是近年最鍾意的男歌手之一，有幸能唱到對方為自己寫的作品，有感而發表示，「最近佢喺IG有感而發鼓勵喺人生遇到困難朋友，無論有幾多人鼓勵，真正喺各種情緒行出嚟，都要靠心入面嘅自己，大家要做自己嘅羅賓，喺困難嘅時候搵啲力量塑造更堅強嘅自己。」 要求「頂心杉」肉償 音樂會後段，兩人騎草泥車木頭車合唱《潛水》，兩隻木馬更頭碰頭「錫錫」，當唱《難道喜歡處女座》和《神奇的糊塗魔藥》時，軒公即場跟家謙學跳 鈣質舞，更被對方取笑，軒公直指台上台下的家謙都是「頂心杉」，「句句都頂住晒，如果你係我個仔……我一啖錫你！」軒公大讚家謙公司協辦音樂會有聲有色，家謙反建議軒公加盟，「不過冇糧出。」軒公秒回：「唔緊要，肉償都得，燒肉！」兩人招來招往耍花槍，不時引來哄堂大笑。