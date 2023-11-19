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娛樂
2023-11-19 12:28:53

拉闊音樂會｜林家謙自言10歲聽《酷愛》被指「頂心杉」孖張敬軒騎木馬車跳鈣質舞(多圖+有片)

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張敬軒與林家謙在音樂合作無數，在《The Perfect Match》拉闊音樂會首次一起開show。(林俊源攝)

張敬軒與林家謙在音樂合作無數，在《The Perfect Match》拉闊音樂會首次一起開show。(林俊源攝)

張敬軒與林家謙合作的《The Perfect Match》拉闊音樂會，因軒公患重感冒延期至昨晚(18)於亞博舉行，病後初癒的軒公與林家謙以眼鏡學生look登場，與兒童合唱團唱《邊一個發明了encore》為音樂會掀序幕，兩人為樂迷帶來重新編曲的《迷失表參道》、《酷愛》、《羅賓》等，令樂迷耳目一新；家謙彈琴伴奏與軒公合唱《櫻花樹下》，更令樂迷聽得如痴如醉。這對「唱作撞樣孖寶」不時互mean，搞笑地騎著草泥馬木頭車，在台上唱《潛水》，兩人合唱《難道喜歡處女座》和《神奇的糊塗魔藥》時，家謙大跳鈣質舞，更又親自教授軒公舞步，令全場笑破肚皮。

張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝)

大開黃腔 海膽Vs毛特兒

音樂會頭段，當張敬軒唱完《叮噹可否不要老》後，兩人齊齊坐在韆鞦上，回答Serrini的天使靚聲提問，首先問到在《叮噹》(哆啦A)故事裡，大雄永遠是10歲，繼而問兩人10歲是怎樣，家謙竟答道：「我10歲喺聽《酷愛》。」全場爆笑，軒公立刻擰轉面扮作若無其視，但遲遲未有回答，家謙進一步出擊，「你個助聽器ok嗎？」軒公惟有回應，我沒有補充。Serrini又問到他們的同伴，兩人表示自己跟自己玩也可盡興，接著兩人討論玩甚麼時，就大開黃腔，笑言自己玩飛機大炮。繼而，再問他們會選甚麼法寶，家謙就選擇隱形，笑言可以去隱形遊樂場玩。問到可有想過自己有分身時，家謙指有軒公做分身，又表示，「你病我可以代你。」軒公搶白說，「你唔早講，上個禮拜六開咗啦！都唔敬老！」至於問到「幾時開始覺得自己長大？」兩人繼續開黃腔，軒公笑言從「有毛」開始自覺長大，家謙笑問：「你唔係好多？你啲「海膽」」，軒公自嘲亂吃東西，弄至一發不可收拾，又笑家謙是「毛特兒」。兩位爆笑互mean後，林家謙彈琴伴奏與張敬軒合作《櫻花樹下》，樂迷聽出耳油。

張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝)

樂壇有家謙 是種福氣

音樂會中段，當兩人合唱重新編曲的《羅賓》前，談到與林家謙相識到合作的感受，讚嘆「處女座」家謙的特質，電郵demo資料齊全，「佢send俾我的democover art，佢會在網上找一張屬於呢首歌mood的圖片，新世代音樂人有呢種執著，喺香港樂壇嘅福氣。」他指兩人的perfect match是對音樂的執著，更半說笑指有點妒忌家謙，因他猶如將整部鋼琴內置腦袋，是音樂班的「高高高高高材生」。張敬軒指家謙是近年最鍾意的男歌手之一，有幸能唱到對方為自己寫的作品，有感而發表示，「最近佢喺IG有感而發鼓勵喺人生遇到困難朋友，無論有幾多人鼓勵，真正喺各種情緒行出嚟，都要靠心入面嘅自己，大家要做自己嘅羅賓，喺困難嘅時候搵啲力量塑造更堅強嘅自己。」

要求「頂心杉」肉償

音樂會後段，兩人騎草泥車木頭車合唱《潛水》，兩隻木馬更頭碰頭「錫錫」，當唱《難道喜歡處女座》和《神奇的糊塗魔藥》時，軒公即場跟家謙學跳 鈣質舞，更被對方取笑，軒公直指台上台下的家謙都是「頂心杉」，「句句都頂住晒，如果你係我個仔……我一啖錫你！」軒公大讚家謙公司協辦音樂會有聲有色，家謙反建議軒公加盟，「不過冇糧出。」軒公秒回：「唔緊要，肉償都得，燒肉！」兩人招來招往耍花槍，不時引來哄堂大笑。

張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝) 張敬軒X林家謙《The Perfect Match》拉闊音樂會。(林俊源攝)

軒公被指長氣老人家

兩人多謝台前幕後人員時，張敬軒認真表示要多謝林家謙，家謙即爆出「痴線」，他笑指商台人員可能分不清兩人樣貌，所以順便邀請一齊開show。此時，軒公欲重談兩人首次見面的舊事，卻被家謙喝止，「你講咗好多次，老人家經常重複重複，大家上網睇啦。」軒公不忿反擊，喝令家謙重講一次，家謙立即在10秒內交代，「商台遇到，嘉姐話好似樣，介紹我係林家謙，完。」全場爆笑。

互mean之後 衷心感謝

雖然家謙句句mean爆，軒公不忘認真多謝對方，「其實對呢個show充滿期望，我覺得唔可以原汁原味咁唱，因為平時已聽咗好多次，所以好任性地改編歌曲，多謝音樂團隊，希望可做到有誠意的show俾大家睇。」張敬軒讚家謙是細心體貼溫柔的男生，他認真表示，「我要衷心多謝林家謙，佢寫咗好多好多歌，唔單止佢自己的作品，還有寫給其他歌手，佢嘅旋律情感，每一首都來自佢內心的感性一面。」接住兩人合唱《時光倒流一句話》，並以《隱形遊樂場》為音樂會劃上圓滿句號。

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