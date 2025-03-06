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娛樂
2025-03-06 20:40:19

拉闊音樂會｜林家謙首與洪嘉豪陳健安合作開騷 視方大同為音樂創作啟蒙

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林家謙、洪嘉豪)和陳健安將為本年度首個拉闊音樂會打頭陣，屆時會演繹Oscar填詞作品。

林家謙、洪嘉豪)和陳健安將為本年度首個拉闊音樂會打頭陣，屆時會演繹Oscar填詞作品。

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林家謙、洪嘉豪(Kaho)和陳健安為2025年拉闊音樂會打頭陣，將於510日在亞博舉行《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》。3位首度合作的唱作人，今日與填詞人Oscar Lee現身拉闊記者會，透露將於音樂會上重新演繹Oscar的作品，並會帶來截然不同的感覺。

林家謙、洪嘉豪(Kaho)和陳健安分享首次合作開騷的感受。 林家謙、洪嘉豪和陳健安將於5月10日在亞博舉行《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》

唱女音 拉闊音域？

林家謙、洪嘉豪(Kaho)和陳健安於活動後受訪，林家謙已第三度踏上拉濶舞台，但每次都跟男歌手合作，他笑言要自行加添女性元素，他笑言，「平時無乜高度，但音樂上可呈現音域的高度。」他認直表示，今次音樂會有戲劇成分，可結合Oscar的歌詞和大家的音樂元素，加入虛構女生角色。由於Oscar曾為不少女歌手填詞，故不排除屆時會唱女歌手的歌。安仔自言有9成歌由Oscar填詞，笑言如不獲對方邀請才覺驚訝，有感甚少有音樂會以填詞人作品為主，能獲邀參與，非常開心。

至於會否在台上大展舞姿，3人就你推我讓，安仔自言腳傷未痊癒，家謙亦耍手擰頭，「會睇到眼都突，拉闊眼球。」Kaho自稱在台上跳舞的經驗豐富，只要Oscar開聲要求，絕不會托手踭。

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林家謙讀中學時透過聽方大同歌曲學彈琴和樂理，難接受對方離世。 陳健安建議大家可透過聽歌好好掛住方大同。

陳健安籲聽歌 好好掛住方大同

談到音樂才子方大同上月因病離世，3人均感可惜，安謙和安仔也曾在表演後台見過方大同，有簡單的傾偈交流。安仔希望大家用自己的方式好好掛住方大同，「可聽佢歌，只要一日有人記住掛住，佢永遠都會存在。」林家謙自言心情矛盾，因方大同代表了他中學生涯的音樂，「中學好多時會學彈佢全隻碟，音樂上我冇學樂理，好多樂理都係由對方音樂教我，所以好震驚好難接受。」

洪嘉豪澄清被指不讓路予校巴事件，純屬誤會。 《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》將以填詞人Oscar的作品為主題。

澄清唔讓路校巴屬誤會

Kaho第三度擔任「地球一小時」大使，今年與MIRROR成員陳卓賢(Ian)合作，最近發布一條英文牌宣傳片，瞬間成為熱話，他一臉尷尬表示，其實大家是欣賞Ian的流利英文，而他的英語則保留香港特色口音。談到日前網民指他小路出大路時，不肯讓路導致旅遊校巴急煞停。Kaho指那天去大學表演唱歌後，自行駕車離開，不料當晚網民在網上po片，標題指他駕車從小路出大路，令旅遊巴急煞，他認真解釋，「條片沒有前半段，只有後半段，我在小路停定，諗住讓旅遊巴出先，但基於種種保安原因，有保安截停旅遊巴，俾我行先，令司機和乘客，有點驚訝，在此我向他們講聲唔好意思。」

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