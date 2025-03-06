拉闊音樂會｜林家謙首與洪嘉豪陳健安合作開騷 視方大同為音樂創作啟蒙

林家謙、洪嘉豪(Kaho)和陳健安為2025年拉闊音樂會打頭陣，將於5月10日在亞博舉行《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》。3位首度合作的唱作人，今日與填詞人Oscar Lee現身拉闊記者會，透露將於音樂會上重新演繹Oscar的作品，並會帶來截然不同的感覺。

唱女音 拉闊音域？

林家謙、洪嘉豪(Kaho)和陳健安於活動後受訪，林家謙已第三度踏上拉濶舞台，但每次都跟男歌手合作，他笑言要自行加添女性元素，他笑言，「平時無乜高度，但音樂上可呈現音域的高度。」他認直表示，今次音樂會有戲劇成分，可結合Oscar的歌詞和大家的音樂元素，加入虛構女生角色。由於Oscar曾為不少女歌手填詞，故不排除屆時會唱女歌手的歌。安仔自言有9成歌由Oscar填詞，笑言如不獲對方邀請才覺驚訝，有感甚少有音樂會以填詞人作品為主，能獲邀參與，非常開心。

至於會否在台上大展舞姿，3人就你推我讓，安仔自言腳傷未痊癒，家謙亦耍手擰頭，「會睇到眼都突，拉闊眼球。」Kaho自稱在台上跳舞的經驗豐富，只要Oscar開聲要求，絕不會托手踭。