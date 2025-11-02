拉闊音樂會｜鄭秀文張敬軒放題式抱抱 大跳貼身舞辣㷫全場(有片+歌單)

鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，跳唱《致我們的夢想》掀序幕。(林俊源攝)

鄭秀文Sammi與張敬軒首席攜手踏上拉闊舞台，兩日昨晚11月1日(星期六)於亞博ARENA舉行《Most Wanted鄭秀文x張敬軒》拉闊音樂會，這是Sammi拉傷腰後首踏舞台，上周表示8成半康復的Sammi狀態大勇，與軒仔又跳又唱，合唱時不時熱情擁抱，又大貼身舞辣㷫全場。鬧出「軒公風波」的方健儀亦有捧場。



相隔24年再登拉闊舞台的鄭秀文與張敬軒出動御用演唱會音樂總監梁基爵及JohnnyYim，為當晚的歌曲重新編排和設計。兩人身穿型格運動服跳唱《致我們的夢想》為音樂會掀序幕，繼而無伴奏合唱組合SENZA A Cappella帶來兩人的出道派台歌，鄭秀文《思念》和張敬軒的《My Way》。配合「Most Wanted」主題，各自選唱對方的心水作品，軒仔請來10位弦樂手伴奏，唱出Sammi的《哭泣遊戲》、《不拖不欠》及《放不低》；Sammi則揀選了軒仔兩首冷門作品，首先隨衣櫃升上舞台唱《顏色⋯氣味》，接著唱《浮雕》時，更將自己成為白布上的浮雕，結合形體動作，意境淒美。兩人合唱《青春告别式》及《Let Co》後，氣氛一轉，進入Urban的音樂節奏，軒仔演唱《借郎君》及《春秋》，Sammi則聯同KALAI家龍及Matt Force分別演釋《愛是..》及《愛是..2.0》。接著，Sammi和軒仔戴著黑超閃爆登場，型格合唱R&B版本的《螢光粉紅》，不時面貼面，辣㷫全場。



熱鬧過後，兩人帶領樂迷瞬間穿越時光隧道，分別演唱了《長恨歌》和《她扔了根火柴》後，鄭秀文換上黑色「踢死兔」外套配貼身短褲，與張敬軒合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》，配上Bar枱和花樣年華式的懷舊編曲，再來芝加歌式的歌舞，兩人大跳貼身舞，不時面貼面對望，為樂迷帶來驚喜。 演唱會尾聲，兩人奉上樂迷期待的大熱作品Medley，包括《不要驚動愛情》、《櫻花樹下》、《如何掉眼淚》、《餘震》、《回來我身邊》、《老了十歲》、《落錯車》和《笑忘書》，唱足10分鐘，令fans們聽得如痴如醉。緊接下來，Sammi和軒仔唱出樂迷投選的「Most Wanted」歌曲《親密關係》和《P.S. I Love You》，軒仔憶述當年一位好友離世，在葬禮上看到對方的摯愛依依不捨，寫下這首了《P.S. I Love You》。