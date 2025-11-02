熱門搜尋:
娛樂
2025-11-02 13:30:00

拉闊音樂會｜鄭秀文獲老公許志安買燒鵝慰勞 張敬軒與Sammi熱舞似追巴士氣咳(有片)

鄭秀文與張敬軒對拉闊音樂會演出好滿意。(林俊源攝)

鄭秀文與張敬軒對首次拉闊音樂會合作好滿意。(林俊源攝)

鄭秀文Sammi與張敬軒首席攜手踏上《Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》拉闊音樂會，昨晚(11月1日)於亞博ARENA圓滿落幕，兩人完show後接受訪問，早前拉傷腰的Sammi上周表示8成半康復，開show時在台上又跳又唱，她表示已經康復，只是需要物理治療，無需調整歌單，軒仔大讚：「仲勁咗添！」Sammi笑言：「扮嘢啫，其實太傷都唔可以上台，所以係應付到，上咗台就咩都唔記得，可能聽朝周身痛。」

鄭秀文與張敬軒對拉闊音樂會演出好滿意。(林俊源攝) 張敬軒笑言與鄭秀文在拉闊音樂會跳舞，跳到似追巴士。(林俊源攝) 張敬軒與鄭秀文首度在拉闊音樂會合作，非常享受。(林俊源攝)

Sammi無悔 軒仔跳到無呼吸

兩人對今次合作大感滿意，相隔24年再踏拉闊舞台，Sammi表示：「無悔了！」她表示排練期間與軒仔有很多傾偈交流，加深認識，軒仔笑言，「我哋對Sammi，好自然就會DIVA，Sammi排練好專注，有日我自己坐喺另一個房，佢休息時走嚟同我傾偈，大家一齊了解，好緊要。」Sammi希望「真」拉闊兩人極限，自言跟軒仔互補，昨晚演出很美好。難得與天后Sammi同台演出，軒仔亦大展舞技，他笑言，「呢個show跳咗我3個concert的舞，要把握機會，好開心可以同Sammi一齊跳，不過真係有一個過程要追巴士，Sammi體能好勁，我全晚扯晒氣，(表演韓式呼吸？)已經無呼吸，跳到氣咳！」

鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《騷靈情歌》和《芝加歌的故事》。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，Sammi與張敬軒火辣合唱《螢光粉紅》。(林俊源攝)

Sammi心跳加速 軒仔四肢冰冷

跟Sammi同台，軒仔坦言頗緊張，「自己啲show好少咁，發現Sammi企隔離，四肢冰冷。」Sammi回應，「你估我唔緊張，心跳到百幾二百下！」雖然緊張但全程也很享受，非常珍惜彼此建立的信任，也很佩服Sammi每次都能交出不一樣的表演，他自爆，「好夢幻，本來唱《騷靈情歌》時唔笑，但我坐在台上忍唔到，哈哈大笑。」兩人合唱林憶蓮的《芝加哥的故事》，為樂迷帶來驚喜，Sammi自言是憶蓮fans，當軒仔提議唱這歌時，立即答應，兩人精心炮製舞步。談到兩人大跳火辣貼身舞，Sammi貼身短皮褲上陣，軒公大讚好正，即興拉起褲腳露出「飛毛腿」，笑言自己無法穿短褲，又自爆試過被長Boot的拉鍊夾親腳毛，起初Sammi更會錯意，全場爆笑。

兩人為開show戒口，Sammi完場即表示要吃薯片，更表示已叫老公許志安買原隻煙燻燒鵝作宵夜，軒仔大感驚訝，自言飲罐冰凍可樂已滿足。

鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，放提式抱抱。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，放提式抱抱。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，放提式抱抱。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝) 鄭秀文Sammi與張敬軒《Most Wanted 》拉闊音樂會，送上跳唱Medley。(林俊源攝)

