拉闊音樂會｜鄭秀文獲老公許志安買燒鵝慰勞 張敬軒與Sammi熱舞似追巴士氣咳(有片)

鄭秀文Sammi與張敬軒首席攜手踏上《Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》拉闊音樂會，昨晚(11月1日)於亞博ARENA圓滿落幕，兩人完show後接受訪問，早前拉傷腰的Sammi上周表示8成半康復，開show時在台上又跳又唱，她表示已經康復，只是需要物理治療，無需調整歌單，軒仔大讚：「仲勁咗添！」Sammi笑言：「扮嘢啫，其實太傷都唔可以上台，所以係應付到，上咗台就咩都唔記得，可能聽朝周身痛。」

兩人對今次合作大感滿意，相隔24年再踏拉闊舞台，Sammi表示：「無悔了！」她表示排練期間與軒仔有很多傾偈交流，加深認識，軒仔笑言，「我哋對Sammi，好自然就會DIVA，Sammi排練好專注，有日我自己坐喺另一個房，佢休息時走嚟同我傾偈，大家一齊了解，好緊要。」Sammi希望「真」拉闊兩人極限，自言跟軒仔互補，昨晚演出很美好。難得與天后Sammi同台演出，軒仔亦大展舞技，他笑言，「呢個show跳咗我3個concert的舞，要把握機會，好開心可以同Sammi一齊跳，不過真係有一個過程要追巴士，Sammi體能好勁，我全晚扯晒氣，(表演韓式呼吸？)已經無呼吸，跳到氣咳！」

Sammi心跳加速 軒仔四肢冰冷

跟Sammi同台，軒仔坦言頗緊張，「自己啲show好少咁，發現Sammi企隔離，四肢冰冷。」Sammi回應，「你估我唔緊張，心跳到百幾二百下！」雖然緊張但全程也很享受，非常珍惜彼此建立的信任，也很佩服Sammi每次都能交出不一樣的表演，他自爆，「好夢幻，本來唱《騷靈情歌》時唔笑，但我坐在台上忍唔到，哈哈大笑。」兩人合唱林憶蓮的《芝加哥的故事》，為樂迷帶來驚喜，Sammi自言是憶蓮fans，當軒仔提議唱這歌時，立即答應，兩人精心炮製舞步。談到兩人大跳火辣貼身舞，Sammi貼身短皮褲上陣，軒公大讚好正，即興拉起褲腳露出「飛毛腿」，笑言自己無法穿短褲，又自爆試過被長Boot的拉鍊夾親腳毛，起初Sammi更會錯意，全場爆笑。

兩人為開show戒口，Sammi完場即表示要吃薯片，更表示已叫老公許志安買原隻煙燻燒鵝作宵夜，軒仔大感驚訝，自言飲罐冰凍可樂已滿足。