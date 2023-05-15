拉闊音樂會｜AK回應泥鯭@RubberBand寸姜濤風波

MIRROR成員AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，聯同陳蕾演出的拉闊音樂會，昨晚(14日)於亞洲國際博覽館圓滿結束，完騷後3位主角受訪。當晚MIRROR隊長楊樂文、Jeremy(李駿傑)和Alton(王智德)都有到場支持。Alton早前被動物義工們嘲笑，當問到Alton心情如何時，AK表示不覺得Alton有異樣，相信他不會放在心上，因為都是按節目安排去做。他自言不太清楚詳情，不便評論，「佢(Alton)只係盡力做，其他單位做咩講咩，佢控制唔到，亦不太會放上心。」

若阻礙節目流程：不好意思

對於RubberBand成員泥鯭批評姜濤在CHILL CLUB頒獎禮上的致謝詞，AK直言不方便為姜濤作回應，但認為每個人都有權利發表感受，作為台下的MIRROR隊員，當時姜濤純粹想對他們說出心底話，他們也收到姜濤的心意，然而不知有沒有影響到其他人，「如果阻礙了節目流程，我們也要說聲不好意思，因為是Live頒獎禮節目。」

公開道歉：未免太嚴重

至於RubberBand為此事公開道歉，AK表示：「未免太嚴重。」他認為泥鯭身為前輩，可能想給予姜濤更好的意見，或許有人覺得言論太激進，但毋須太focus這事，希望下年再出席頒獎禮時，經一事長一智。