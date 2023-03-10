拉闊音樂會｜AK望開騷前出新歌 被Ian拒絕再同房 陳蕾初與IANSON合作：好過我公司嗰兩個 (有片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)、江𤒹生(AK)與陳蕾將於5月14日假亞洲國際博覽館 Asia World Arona舉行《江爆生 x 陳蕾 × 陳卓賢 「光之折射」拉闊音樂會 》，3人今日(10日)齊齊出席記者會，並接受傳媒訪問。AK自爆是陳蕾粉絲，陳蕾則表示期待女聲唱《黑之呼吸》和《地球上的最後一朵花》的效果如何，Ian就透露起初寫《地球上的最後一朵花》也幻想過有女聲演唱，如今可說是美夢成真。陳蕾初次IANSON合作，她笑言，「好過我公司嗰兩個，幾enjoy，因為幾新鮮，一個攻擊，一個沉默地反擊。」

早前AK在TG群組宣告暫不出歌，他澄清並非封咪，指這個大誤會，他只是因拍《冰上火花》太忙，沒時間錄新歌，拍完劇會專注音樂，「封咪這兩個字是大家加給我的，應該拍完《冰上火花》，希望可以趕及在拉闊音樂會之前，推出繼《信之卷》後，今年首支派台歌。」Ian拍劇受傷，左手腕貼了紗布，運動員出身的他笑言只屬小事，反而最大挑戰是睡眠不足，因為以前做運動員一日瞓10個小時，每次穿上冰鞋拍溜泳戲，都要拍8至9小時，至今雙腳已麻木不覺痛。

問兩人這是否最辛苦的一套劇，Ian表示，其實拍攝時間跟拍《男拍女將》相近，「今次較辛苦是因為日日都通宵，因為要遷就拍攝場地，所以較為疲倦，現在過著美國時區的生活。」所以昨晚拍宵收工，立即整妝出席今日記者會，現場粉絲大叫Ian沖完涼很香。而AK因腳形問題，穿不慣冰鞋，經常長時間拍攝便會腳痛。