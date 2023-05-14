拉闊音樂會｜AK首唱新歌孖陳蕾大騷日文 Ian陳卓賢化身鋼琴王子(附完整歌單)

由MIRROR的AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，加上陳蕾合體演出的拉闊音樂會，今晚(14日)於亞洲國際博覽館舉行，是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。三人出場時以《正式開始》、《特登》、《娛樂人生》及《虎道門》為演出揭開序幕。其後由AK打頭陣以新歌《Keep Rollin’》作為粉絲的見面禮，之後再唱出《信之卷》及以結他自彈自唱《三個字》。

合唱日文歌 之後陳蕾與AK以日文合唱Electronic與R&B Pop唱作歌手高瀬統也的歌曲《どうして》，盡展二人對日語歌曲的喜愛。二人再合唱《出走》及《相信一切是最好的安排》之後，輪到Ian登場獻唱個人作品《鯨落》及《再見寧靜海》，接著再有陳蕾solo環節，唱出《沙門》及《下流社會》。

IANSON合唱 一眾歌迷最期待IANSON(Ian及AK合體)環節，二人合唱《金星女孩》及《留一天與你喘息》，令全場氣氛推上高峰。之後Ian化身鋼琴王子為陳蕾伴奏《窮人的薔薇》，陳蕾亦為對方伴奏《地球上的最後一朵花》，現場Hellosss自動和唱Oh-ee O。 另外，IANSON及陳蕾三人以結他自彈自唱《黑之呼吸》，亦大受歡迎，三人又合唱《DWBF》、《不想回家》及《REBOUND》。

Ian獲陳蕾讚記性好 三人在台上又分享對大家的感受，AK表示今次可以與陳蕾合作非常開心，大讚對方唱歌好好聽，而且二人又對動漫有興趣，所以有很多話題。Ian稱開頭以為陳蕾很惡，原來真人好好，更押韻說到︰「又請我食蘋果，又請我食喉糖，又請我食蜜糖」更搞笑指AK他們不會給食物予他，AK聞言嬲爆說︰「你話我冇俾嘢你食？你嗰時得咁高咋！」他又爆料指陳蕾在彩排時，曾以一身紫色出現，笑她似滑嘟嘟。 陳蕾讚AK為人熱情又勤力，每次彩排有甩漏，他都不會驚，只會表示會努力比心機，知道他背後付出不少努力，指對方是「地才」。她續指Ian是「天才」，「學嘢快，記性好好，唔溫書都會100分。」。她又以為對方與她一樣跳舞麻麻，「明明排舞少我哋幾堂，但教舞老師教佢一次就做得晒。」笑言搞到她很大壓力。

陳蕾用4日學跳《RUMOURS》 三人完騷時受訪提起陳蕾在台上讚Ian記性好一事，陳蕾稱對方真的很厲害，排舞老師只是說了一次，而且翌日沒有彩排，但第三天已經可以跳出所有舞步。她稱跳《REBOUND》時，Ian只是用了很短時間記晒所有舞步，更自爆原唱的AK竟然會跳錯，及後Ian表示自己有獨特的方法去記。 AK及Ian則稱陳蕾很厲害只是用了4天排舞，但可以完成跟得上進度，三人跳得非常齊整。陳蕾表示自己跳舞一般，今次都苦練了很久才可以跳到《RUMOURS》，每日回家不停記對方的歌曲，又不停練習《RUMOURS》，但就拒絕做跳唱歌手。她又笑言預大家會笑她，但自言好過同公司的洪嘉豪。 AK迴避為開騷出歌 今次演出，AK唱出兩首新歌《Keep Rollin'》及《Blue Monkey》，後者是Ian為AK作曲。問到是否為了個人演唱會推出，AK表示為了是次《拉闊》而推出，更透露Ian用激將法令他唱出歌曲中高音的部份。