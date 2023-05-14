拉闊音樂會｜AK首唱新歌孖陳蕾大騷日文 Ian陳卓賢化身鋼琴王子(附完整歌單)

由MIRROR的AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，加上陳蕾合體演出的拉闊音樂會，今晚(14日)於亞洲國際博覽館舉行，是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。三人出場時以《正式開始》、《特登》、《娛樂人生》及《虎道門》為演出揭開序幕。其後由AK打頭陣以新歌《Keep Rollin’》作為粉絲的見面禮，之後再唱出《信之卷》及以結他自彈自唱《三個字》。
合唱日文歌
之後陳蕾與AK以日文合唱Electronic與R&B Pop唱作歌手高瀬統也的歌曲《どうして》，盡展二人對日語歌曲的喜愛。二人再合唱《出走》及《相信一切是最好的安排》之後，輪到Ian登場獻唱個人作品《鯨落》及《再見寧靜海》，接著再有陳蕾solo環節，唱出《沙門》及《下流社會》。
IANSON合唱
一眾歌迷最期待IANSON(Ian及AK合體)環節，二人合唱《金星女孩》及《留一天與你喘息》，令全場氣氛推上高峰。之後Ian化身鋼琴王子為陳蕾伴奏《窮人的薔薇》，陳蕾亦為對方伴奏《地球上的最後一朵花》，現場Hellosss自動和唱Oh-ee O。
另外，IANSON及陳蕾三人以結他自彈自唱《黑之呼吸》，亦大受歡迎，三人又合唱《DWBF》、《不想回家》及《REBOUND》。
Ian獲陳蕾讚記性好
三人在台上又分享對大家的感受，AK表示今次可以與陳蕾合作非常開心，大讚對方唱歌好好聽，而且二人又對動漫有興趣，所以有很多話題。Ian稱開頭以為陳蕾很惡，原來真人好好，更押韻說到︰「又請我食蘋果，又請我食喉糖，又請我食蜜糖」更搞笑指AK他們不會給食物予他，AK聞言嬲爆說︰「你話我冇俾嘢你食？你嗰時得咁高咋！」他又爆料指陳蕾在彩排時，曾以一身紫色出現，笑她似滑嘟嘟。
陳蕾讚AK為人熱情又勤力，每次彩排有甩漏，他都不會驚，只會表示會努力比心機，知道他背後付出不少努力，指對方是「地才」。她續指Ian是「天才」，「學嘢快，記性好好，唔溫書都會100分。」。她又以為對方與她一樣跳舞麻麻，「明明排舞少我哋幾堂，但教舞老師教佢一次就做得晒。」笑言搞到她很大壓力。
陳蕾用4日學跳《RUMOURS》
三人完騷時受訪提起陳蕾在台上讚Ian記性好一事，陳蕾稱對方真的很厲害，排舞老師只是說了一次，而且翌日沒有彩排，但第三天已經可以跳出所有舞步。她稱跳《REBOUND》時，Ian只是用了很短時間記晒所有舞步，更自爆原唱的AK竟然會跳錯，及後Ian表示自己有獨特的方法去記。
AK及Ian則稱陳蕾很厲害只是用了4天排舞，但可以完成跟得上進度，三人跳得非常齊整。陳蕾表示自己跳舞一般，今次都苦練了很久才可以跳到《RUMOURS》，每日回家不停記對方的歌曲，又不停練習《RUMOURS》，但就拒絕做跳唱歌手。她又笑言預大家會笑她，但自言好過同公司的洪嘉豪。
AK迴避為開騷出歌
今次演出，AK唱出兩首新歌《Keep Rollin'》及《Blue Monkey》，後者是Ian為AK作曲。問到是否為了個人演唱會推出，AK表示為了是次《拉闊》而推出，更透露Ian用激將法令他唱出歌曲中高音的部份。
《拉闊音樂會江𤒹生x陳蕾x陳卓賢》歌單︰
1) 正式開始/特登/娛樂人生
2) 虎道門
3) Run Away
4) Keep Rollin'
5) 信之卷
6) 三個字
7) どうして
8) 出走
9) 相信一切是最好的安排
10) 鯨落
11) 再見寧靜海
12) 沙門
13) 下流社會
14) 白畫之月
15) 黑之呼吸
16) 妖治時代
17) 另一個諾貝用
18) 窮人的薔薇
19) 地球上的最後一朵花
20) 抱抱無尾熊
21) Volcano
22) DWBF X 不想回家
23) 世界與你無關
24) 金星女孩
25) 留一天與你喘息
26) RUMOURS
27) 伸縮自如的愛
28) Blue Monkey
29) REBOUND
30) 熒火