拉闊音樂會｜AK首唱新歌孖陳蕾大騷日文 Ian陳卓賢化身鋼琴王子(附完整歌單)

由MIRROR的AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，加上陳蕾合體演出的拉闊音樂會，今晚(14日)於亞洲國際博覽館舉行，是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。三人出場時以《正式開始》、《特登》、《娛樂人生》及《虎道門》為演出揭開序幕。其後由AK打頭陣以新歌《Keep Rollin’》作為粉絲的見面禮，之後再唱出《信之卷》及以結他自彈自唱《三個字》。

之後陳蕾與AK以日文合唱Electronic與R&B Pop唱作歌手高瀬統也的歌曲《どうして》，盡展二人對日語歌曲的喜愛。二人再合唱《出走》及《相信一切是最好的安排》之後，輪到Ian登場獻唱個人作品《鯨落》及《再見寧靜海》，接著再有陳蕾solo環節，唱出《沙門》及《下流社會》。

IANSON合唱

一眾歌迷最期待IANSON(Ian及AK合體)環節，二人合唱《金星女孩》及《留一天與你喘息》，令全場氣氛推上高峰。之後Ian化身鋼琴王子為陳蕾伴奏《窮人的薔薇》，陳蕾亦為對方伴奏《地球上的最後一朵花》，現場Hellosss自動和唱Oh-ee O。

另外，IANSON及陳蕾三人以結他自彈自唱《黑之呼吸》，亦大受歡迎，三人又合唱《DWBF》、《不想回家》及《REBOUND》。