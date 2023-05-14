拉闊音樂會｜AK首唱新歌孖陳蕾大騷日文 Ian陳卓賢化身鋼琴王子(附完整歌單)

由MIRROR的AK江𤒹生(Anson Kong)和陳卓賢 (Ian)，加上陳蕾合體演出的拉闊音樂會，今晚(14日)於亞洲國際博覽館舉行，是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。三人出場時以《正式開始》、《特登》、《娛樂人生》及《虎道門》為演出揭開序幕。其後由AK打頭陣以新歌《Keep Rollin’》作為粉絲的見面禮，之後再唱出《信之卷》及以結他自彈自唱《三個字》。
合唱日文歌
之後陳蕾與AK以日文合唱Electronic與R&B Pop唱作歌手高瀬統也的歌曲《どうして》，盡展二人對日語歌曲的喜愛。二人再合唱《出走》及《相信一切是最好的安排》之後，輪到Ian登場獻唱個人作品《鯨落》及《再見寧靜海》，接著再有陳蕾solo環節，唱出《沙門》及《下流社會》。
IANSON合唱
一眾歌迷最期待IANSON(Ian及AK合體)環節，二人合唱《金星女孩》及《留一天與你喘息》，令全場氣氛推上高峰。之後Ian化身鋼琴王子為陳蕾伴奏《窮人的薔薇》，陳蕾亦為對方伴奏《地球上的最後一朵花》，現場Hellosss自動和唱Oh-ee O。
另外，IANSON及陳蕾三人以結他自彈自唱《黑之呼吸》，亦大受歡迎，三人又合唱《DWBF》、《不想回家》及《REBOUND》。
《拉闊音樂會江𤒹生x陳蕾x陳卓賢》歌單︰
1) 正式開始/特登/娛樂人生
2) 虎道門
3) Run Away
4) Keep Rollin'
5) 信之卷
6) 三個字
7) どうして
8) 出走
9) 相信一切是最好的安排
10) 鯨落
11) 再見寧靜海
12) 沙門
13) 下流社會
14) 白畫之月
15) 黑之呼吸
16) 妖治時代
17) 另一個諾貝用
18) 窮人的薔薇
19) 地球上的最後一朵花
20) 抱抱無尾熊
21) Volcano
22) DWBF X 不想回家
23) 世界與你無關
24) 金星女孩
25) 留一天與你喘息
26) RUMOURS
27) 伸縮自如的愛
28) Blue Monkey
29) REBOUND
30) 熒火