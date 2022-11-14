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娛樂
2022-11-14 21:15:16

拉闊音樂會｜Anson Lo盧瀚霆重踏台板全身顫抖感壓力 自爆開騷前夕大哭一場

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Anson Lo與欣宜一齊開騷。(陳奕釗攝)

Anson Lo與欣宜一齊開騷。(陳奕釗攝)

欣宜與盧瀚霆(Anson Lo)昨晚(13日)在亞洲博覽館舉行的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》順利完成，惟Anson Lo在表演期間胃抽筋，最後未有接受訪問，由經理人花姐送回家休息。今晚，他在社交平台寫下長文，剖白自己重踏台板的感受，他坦言到band房拿起咪高峰也感到壓力及害怕，甚至在開騷前一晚，更一度衝到化妝室大哭一場。

一切感到陌生又害怕

Anson Lo寫道︰「接近三個多月離開了舞台。第一次踏入排舞室、第一次接觸出道以來從未合作過的dancer朋友前輩們、第一次在band房拿起咪高峰；這些看起來都是十分容易的事，但對我來說，是需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕。

Anson Lo再重投彩排等行程，感到陌生又害怕。

Anson Lo再重投彩排等行程，感到陌生又害怕。

上台不停發抖

Anson Lo說︰「記得踏上真實舞台做stage rehearsal的第一步，我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭過一場。冷靜過後，記得花姐對我說：『聽日就開show，如果你真係唔得，冇人會勉強你。如果你決定要繼續做，你就要搵個出口比自己，呢樣嘢冇人幫到你，只有你幫得到自己，加油啊仔。』然後我調整了一陣子，便再踏上舞台完成stage rehearsal

感謝花姐及欣宜

Anson Lo感謝台前幕後的幫忙，並特別點名多謝花姐及欣宜。他感謝花姐這三個月來對MIRROR的照顧，同時又要處理他演出的情緒和細節。對於欣宜過去三個月的體諒及關心，他了解對方也有很多工作及事情要處理，但對方仍如常一樣專業和落力。他大讚欣宜能唱能跳的功力︰「我在你身上真的學習到很多很多。在台上每一下和你對望都好像在彼此鼓勵着的感覺，今次能夠和你同台演出絕對是我的榮幸。」

Anson Lo在stage rehearsal對自己的表現產生不少疑問。

Anson Lo在stage rehearsal對自己的表現產生不少疑問。

多謝神徒關愛

最後，Anson Lo感謝每一位神徒的關愛，令他可以鼓起勇氣再次站在台上表演。他說︰「Opening升上台面的一刻，我看到的除了是一片很美麗的粉紅海之外，是你們每一位對我的信心。站在台上，我發現我對表演的熱愛沒有減退過，每一刻都是很快樂、很享受。真的，我真的真的很想念你們每一位。」

這片燈海令Anson Lo大為感動。(陳奕釗攝)

這片燈海令Anson Lo大為感動。(陳奕釗攝)

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