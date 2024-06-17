拉闊音樂會｜Edan劇透與陳凱詠將首唱分手情歌 魏浚笙做Marf新歌MV男主角

呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)首度攜手的《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，將於本周六(22日)在亞博Arena舉行。四人已密鑼緊鼓籌備，Edan在IG率先大劇透，繼貼上同貼出多張與Jace的合照，細訴兩人從《全民造星》、《激安百貨》「漸漸」到同台演出後，昨日進一步透露兩人將首度推出合情歌《漸漸我們》，他更找監製T-Ma「代唱」，拍片讓觀眾入場前唱熟副歌部分。而Marf昨晚突發宣布今日推出新歌，MV更找來男神Jeffrey參演，令人期待。

Edan連日在IG上載多段短片，首先以手機環迴拍Jace的短片，其間又扮作手機壞了，並發布他與Jace和監製T-Ma錄音的花絮，包括Jace監督T-Ma，以及T-Ma做掌上壓的短片，Edan寫道，「突然發現大家嚟緊幾日可能會太大信息量。。。所以我決定。。。。劇透。。。。少少先！！請大家期待一下我同 @jacechw 的合唱歌 《漸漸我們》」他以hashtag透露將於拉闊音樂會首唱，但未確定正式推出日子。

昨日，Edan再上載一段短片，片中的Jace忙著吃飯，並宣傳將於本周四(20日)推出新歌《間歇性休眠》，接著Edan提示兩人將於拉闊音樂會首次公開演唱合唱歌《漸漸我們》，擔心大家不懂唱，Jace問道：「可否唱幾句Chorus俾大家聽？」怎料忙著吃飯的Jace一口拒絕，Edan寫道，「《漸漸我們》22號拉闊就首唱，點可以唔俾大家聽過個Chorus先呢，但係 Jace(@jacechw) 又貴人事忙……咁我惟有搵人頂住先啦，請大家細心欣賞。」結果Edan找來監製T-Ma「代唱」，兩人搞笑地拿著有Jace照片的手機「合唱」，T-Ma以「J-Ma」身份登場，實質是以唱K形式播歌，貫徹Edan一貫的鬼馬風格。Edan表示暫未知何時會正式出MV，但預告周四推出solo，他亦在Threads分享相關照片。