拉闊音樂會｜Edan呂爵安預告與Jeffrey魏浚笙合唱情歌 《膠戰》兄弟一齊露幾個波

Edan、Jeffrey、Jace和Marf於《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ 》首次站上拉闊舞台。

MIRROR成員呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、陳凱詠(JACE)及邱彥筒(Marf)在拉闊舞台上首次相遇，將於6月22日(六)晚上7時於亞博舉行《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》。配合青春如花火閃閃發光(「Sparkleキラキラ」)的主題，四人預告驚喜環節，期待擦出不一樣的閃耀花火。

Edan 劇透 Jeffrey裸住唱歌 Edan與Jeffrey於《膠戰》經常以搞笑幽默的形象示人，今次兩人首度以歌手身分同台演出。Edan透露正積極構思二人合作環節：「平時我哋就幽默啲，無咁正經。今次喺拉闊當然要好正經，又要有小小唔正經，希望可以帶到驚喜比大家。」Edan「劇透」Jeffrey將有大膽破格演出：「Jeffrey為咗全裸，正努力操肌，呢個係佢秘密武器！我哋仲會一邊游水，一邊唱歌！」Jeffrey闖言即反擊：「如果我全裸，Edan都會全裸，我哋會一齊露幾個波，就係eyeballs！」 Jeffrey對於首次踏上拉闊舞台，坦言既擔心又緊張：「緊張自己完成唔到，之前只試過表演一至兩首歌，咁長嘅Show對我嚟講係初體驗，所以好希望完成到今次拉闊。」Jeffrey亦透露當晚表演：「我同Edan擅長唱慢歌，所以到時唔係同女生合唱，而係我同Edan合唱情歌，創造青春回憶比大家。」