拉闊音樂會｜Edan呂爵安預告與Jeffrey魏浚笙合唱情歌 《膠戰》兄弟一齊露幾個波

MIRROR成員呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、陳凱詠(JACE)及邱彥筒(Marf)在拉闊舞台上首次相遇，將於6月22日(六)晚上7時於亞博舉行《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》。配合青春如花火閃閃發光(「Sparkleキラキラ」)的主題，四人預告驚喜環節，期待擦出不一樣的閃耀花火。
Edan劇透Jeffrey裸住唱歌
Edan與Jeffrey於《膠戰》經常以搞笑幽默的形象示人，今次兩人首度以歌手身分同台演出。Edan透露正積極構思二人合作環節：「平時我哋就幽默啲，無咁正經。今次喺拉闊當然要好正經，又要有小小唔正經，希望可以帶到驚喜比大家。」Edan「劇透」Jeffrey將有大膽破格演出：「Jeffrey為咗全裸，正努力操肌，呢個係佢秘密武器！我哋仲會一邊游水，一邊唱歌！」Jeffrey闖言即反擊：「如果我全裸，Edan都會全裸，我哋會一齊露幾個波，就係eyeballs！」
Jeffrey對於首次踏上拉闊舞台，坦言既擔心又緊張：「緊張自己完成唔到，之前只試過表演一至兩首歌，咁長嘅Show對我嚟講係初體驗，所以好希望完成到今次拉闊。」Jeffrey亦透露當晚表演：「我同Edan擅長唱慢歌，所以到時唔係同女生合唱，而係我同Edan合唱情歌，創造青春回憶比大家。」
JACE & Marf與男生合唱挑戰大
JACE與Marf同是新生代跳唱女歌手，二人經常被指造型及風格相似。JACE指：「大家都好期待睇我同Marf做一啲唱跳嘅嘢，呢個就一定會有。我自己都好鍾意Marf嘅歌，其實我哋嘅跳舞Style好唔同，今次Crossover就可以嘗試到不同嘅風格。」二人都覺得對方跟今次拉闊主題很貼切，更互讚對方，JACE指：「Marf 喺舞台表演時嘅眼神係最『キラキラ』，佢係我哋4個之中最青春，但係佢嘅眼神係最堅定，好似刀咁鏗鏘。」Marf則表示：「JACE最『キラキラ』嘅地方就係佢嘅Energy，成日令我招架不住！」
JACE認為拉闊最大的挑戰是與男生合作：「我同Marf合作，會想像到有咩火花，畫面會係點，但係同男生合作，我就覺得好困難。」Marf都有同感：「因為我哋女團好少機會同男生合作，所以同男生合作真係好大嘅挑戰。而另一挑戰，就係要搵辦法將我哋4個人嘅歌擺埋一齊而又make sense，既突出我哋每一個，又可以玩到好神奇嘅嘢。」Marf又覺得拉闊比女團表演更緊張：「4個人喺咁大嘅場表演，支撐嘅嘢大咗，我都好緊張。希望趁呢段時間，可以互相熟悉多啲，多啲安全感，做好今次嘅拉闊。」