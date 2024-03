拉闊音樂會｜Fatboy@ERROR嘟嘴瘦面展魅力 Jeremy@MIRROR搞爛gag「拉闊」變肥仔

Gin Lee「man爆」講英文

最擅長「搞笑」的Fatboy要挑戰Gin Lee的高貴典雅魅力,施展魅力亦不忘發揮「搞笑」本色,「我以前睇戲見森美大哥都係咁做!」隨即示範「嘟嘴瘦面」,場面爆笑。形象優雅的Gin Lee,則扮Jay Fung講英文來顯露她Man爆一面:「Yo!What's up Gin, how are you? 」邊講邊配合動作,繪影繪聲。