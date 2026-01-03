拉闊音樂會｜MC張天賦推薦康堤跳舞 湯令山讚黃百鳴唱歌有活力

MC張天賦、湯令山（Gareth.T）、康堤（包包）今日到又一城出席《拉闊音樂會｜<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》，席間司儀問包包如果父母不喜歡自己的另一半，會不會嘗試說服他們，包包說：「我可能會同佢哋拗，話我覺得佢幾好啊！（有冇試過拗贏？）點講呢⋯⋯佢哋睇人應該好過我嘅⋯⋯」此時台下的徐濠縈笑過不停。

三人接受訪問時，他們表示期待一齊合作會擦出怎樣的火花。自覺跳舞毫無天份的MC被問到現時有四個多月時間，會否表演兩手，他即謂：「跳舞可以keep fit，到時會有嘢，但我唔敢講到咁實，到時大家就會有surprise啦！」之後更將跳舞的責任交予包包，更笑指包包會跳非洲舞，包包表示自己想看MC及Gareth.T跳Break Dance，MC即謂：「我Break bones就得！」Gareth.T聽到記者指他們跳舞好看，即謂可以考慮下，更向MC表示如他跳得累，到時會獎勵他一下。

他們表示稍後會開會決定唱甚麼歌，包包想唱MC的歌曲《168.5》，因為自己的身高也是168.5cm。問到會否改編自己的歌曲，像黃百鳴改編《用背脊唱情歌》，Gareth.T表示有留意，並謂：「佢唱得好有力，唱得好年輕，佢擺埋個背脊，唔錯呀，我覺得！dope dope ！」

Gareth.T早前在頒獎台上說：「我想多謝曾經的心碎，令我有機會用背脊唱情歌。」不少網民想起Moon Tang，問到誰令他心碎，他說：「邊句？我唔記得我講過。」隨即甜笑並稱每次寫歌都是記錄自己的心路歷程，更不忘提及自己的新歌《跟悲傷結了帳》。