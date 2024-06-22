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娛樂
2024-06-22 23:00:35

拉闊音樂會2024｜Edan孖Jeffrey「兩膠」跳唱《今期流行》掀高潮 JACE+Marf扭蛇腰超合拍

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《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)首度於拉闊舞台相遇，今晚(22)於亞博舉行主辦《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，4人首先以《E先生連環不幸事件》及《隔離》為音樂會掀序幕，4人繼而脫去外套以校服look奉上謝霆鋒的《活著 VIVA》及 Cookies 的《心急人上》，Jace更是短裙上陣，盡顯青春魅力。

4人以兩首充滿回憶殺的「經典K歌」，進一步推高全場氣氛。不過未知是否開場緊張，JaceMarf有點甩嘴和走音，但後期漸入佳境，表現穩定。

《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

Jeffrey X Marf 手拖手 

接著JeffreyDeep V西裝登場，接連唱《第一個迷》和《傢俬》，當演唱新歌《老積》時，起初略顯緊張，但在觀眾歡呼聲下，愈唱愈穩。繼而Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，兩人手拖手合唱林宥嘉與阿肆的《致姍姍來遲的你》，sweet到爆

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Jeffrey以Deep V西裝登場，接連唱《第一個迷》、《傢俬》和新歌《老積》。(蘇文傑攝) Jeffrey以Deep V西裝登場，接連唱《第一個迷》、《傢俬》和新歌《老積》。(蘇文傑攝) Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，兩人手拖手合唱林宥嘉與阿肆的《致姍姍來遲的你》。(蘇文傑攝) Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神。(蘇文傑攝) Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，兩人手拖手合唱林宥嘉與阿肆的《致姍姍來遲的你》。(蘇文傑攝) Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，一齊合唱。(蘇文傑攝)

接著西裝骨骨的EDAN坐在鋼琴旁邊彈邊唱，與Jeffrey合唱《一表人才》後，繼而Edan站起身展示西裝另一邊的透視設計，由鋼琴王子化身暗黑壞男孩，首次現場演繹跳唱新歌《月光奏明曲》。接著JACE跳唱《百妖夜行的修行》延續叛逆因子，並與Marf跳唱《*~Silencio.Shh》及《收聲多謝》後，兩人施展渾身解數，型格十足超合拍。Marf首次現繹新歌新歌《TXT or Call》，其間客串MV男主角的Jeffrey突然現身，並大獻尷尬舞技，Jeffrey 更抱起Marf，引來觀眾尖叫聲

《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

整晚的另一高潮是Edan與《膠戰》兄弟Jeffrey合體，「兩膠」戴上黑超　以襯到絕的牛仔裝束登場，接連跳唱郭富城的《唱這歌》、古天樂的《今期流行》和黎明的《眼睛想旅行》，兩人認真跳的反差，非常搞笑，全場尖叫聲不絕。

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《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

拉闊 2024精彩花絮︰

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